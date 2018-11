Eurojackpotin uusimmat miljonäärit tavoitettu

Suomeen saatiin perjantaina kaksi uutta Eurojackpot-miljonääriä. Molemmat tietävät voittaneensa ja molemmat ovat naisia. Espoolaisvoittaja saa tasan 18 miljoonaa euroa ja Kajaanin S-Marketissa voittorivinsä tehnyt voittaja runsaat 3,8 miljoonaa euroa.

Veikkauksella on ollut mahdollisuus onnitella molempia voittajia. Espoolaisvoittaja teki voittorivinsä netissä ja Kajaanissa pelannut käytti Veikkaus-korttia, joten molemmat saavat voittonsa suoraan tililleen kolmen viikon karenssiajan kuluttua.

Eurojackpot on nyt tehnyt Suomeen 59 miljonääriä. Suuri lukumäärä johtuu siitä, että 15 täysosumasta kolmannes on mennyt porukoille ja siitä, että myös toisen voittoluokan 5+1-osumilla on mahdollisuus voittaa miljoonavoittoja.

Voittajat eivät anna lisätietoja.

Näin Veikkaus kertoo voittajista.