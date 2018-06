Eurojackpotissa edelleen 90 miljoonaa euroa - 5+1 -tuloksillakin pääsi miljonääriksi

Eurojackpotissa ei löytynyt täysosumia (kierros 23/2018), joten myös ensi viikolla on tarjolla maksimipotti 90 miljoonaa euroa. Lisäksi toisen voittoluokan 5+1-tulosten kesken on jaossa noin 20 miljoonaa euroa.

Myös tämän illan arvonnassa 5+1 -tuloksille oli luvassa noin 20 miljoonaa euroa. Vaikkei täysosumia löytynytkään, pelissä saatiin kuitenkin peräti viisi miljoonavoittoa. Lähes 4,7 miljoonan euron voitoista neljä matkasi Saksaan ja yksi Unkariin.



Eurojackpotin oikea rivi (kierros 23/2018) on 5, 13, 22, 36 ja 39 ja tähtinumerot 9 ja 10.



Perjantai-Jokerin voittorivi on 1 5 7 3 7 9 6. Perjantai-Jokerissa löytyi kaksi 6+1 -tulosta, joilla voittaa 20 000 euroa tai tuplattuna 40 000 euroa.



Lomatonnin voittorivi Praha 82. Lomatonneja meni jakoon 14 kappaletta.



Ilman täysosumaakin voi voittaa miljoonia

Eurojackpotin täysosumaa etsitään nyt neljättä viikkoa. Kun Eurojackpotin potti on kohonnut 90 miljoonaan euroon, aletaan pelissä kasvattaa pääpotin sijaan toisen voittoluokan voittopottia. Ensi perjantaina Eurojackpot-pelaajille on siis 90 miljoonan euron päävoiton lisäksi tarjolla noin 20 miljoonaa euroa jaettavaksi toisen voittoluokan 5+1-tuloksille.



– Tilanne on pelaajan kannalta erinomainen, sillä todennäköisyys voittaa Eurojackpotissa 5+1-oikein on kuusitoistakertainen päävoittoon nähden, Eurojackpotin tuotepäällikkö Teemu Saukonoja Veikkaukselta sanoo.



Todennäköisyys voittaa Eurojackpotin täysosuma on 1:95 344 200. 5+1-tuloksen todennäköisyys on puolestaan 1:5 959 021.

Suomalaisilla hyvää tuuria Eurojackpotissa

Eurojackpotia alettiin pelata vuonna 2012 ja onni on potkinut suomalaisia useasti vuosien varrella. Suomeen on osunut päävoittoja noin kaksi kertaa enemmän kuin laskennallisesti olisi pitänyt. Suomalaisten hyvää tuuria kuvaa myös palautusprosentti, joka on koko pelin historian osalta suomalaisille noin 80. Se on merkittävästi yli pelin keskimääräisen palautusprosentin 50.



Suomalaiset ovat voittaneet 5+1-tuloksella 107 kertaa. Pelin päävoitto on tullut Suomeen 14 kertaa.



– Suomalaiset ovat todella innokkaita Eurojackpotin pelaajia ja meillä pelataan sitä väkilukuun suhteutettuna eniten Euroopassa. Peli-into ei silti täysin selitä suomalaisten satumaista voitto-onnea, vaan on meillä ollut paljon puhdasta tuuriakin, Saukonoja sanoo.



Suomessa pelatuista Eurojackpot-euroista tuleva tuotto jää kokonaisuudessaan Suomeen ja suomalaisille avustuksensaajille, eli liikunnalle, kulttuurille, tieteelle, nuorisotyölle, sosiaali- ja terveysjärjestöille ja hevosurheilulle.