Eurojackpotissa mahdollisuus voittaa ilman täysosumaakin 20 miljoonaa euroa – 5+1-tulos voitettu Suomessa 107 kertaa

Perjantaina (kierros 23/2018) monikansallisessa jättipottipelissä Eurojackpotissa on tarjolla pelin maksimipotti 90 miljoonaa euroa jo kolmatta viikkoa peräkkäin. Myös 5+1-tuloksella voi voittaa tällä kierroksella jopa 20 miljoonaa euroa. Suomalaiset ovat voittaneet 5+1-tuloksella 107 kertaa. Pelin päävoitto on tullut Suomeen 14 kertaa.

Eurojackpotin potti on tällä viikolla korkein mahdollinen jo kolmatta viikkoa peräkkäin. Kun Eurojackpotin potti on kohonnut 90 miljoonaan euroon, aletaan pelissä kasvattaa pääpotin sijaan toisen voittoluokan voittopottia. Perjantaina Eurojackpot-pelaajille on siis 90 miljoonan euron päävoiton lisäksi tarjolla noin 20 miljoonaa euroa jaettavaksi toisen voittoluokan 5+1-tuloksille.

– Tilanne on pelaajan kannalta erinomainen, sillä todennäköisyys voittaa Eurojackpotissa 5+1-oikein on kuusitoistakertainen päävoittoon nähden, Eurojackpotin tuotepäällikkö Teemu Saukonoja Veikkaukselta sanoo.

Pelaajan todennäköisyys voittaa Eurojackpotin täysosuma on 1:95 344 200. 5+1-tuloksen todennäköisyys on puolestaan 1:5 959 021.

Mikäli tänäkään perjantaina ei löydy täysosumia, mutta 5+1-tuloksia kuitenkin löytyy, Eurojackpotissa on myös ensi viikolla tarjolla 90 miljoonan euron pääpotti ja noin 20 miljoonaa euroa 5+1-tuloksille. Jos taas yhtään 5+1-tulosta ei löydy, toisen voittoluokan potti kasvaa noin 40 miljoonaan euroon.

”Meni kylmät väreet!”

5+1-tulos on osunut suomalaiselle pelaajalle 107 kertaa, ja yhteensä suomalaiset ovat voittaneet 5+1-tuloksilla noin 58 miljoonaa euroa.

Kaikkien aikojen suurin Suomeen tullut 5+1-voitto Eurojackpotista meni vuonna 2016 haminalaismiehelle, joka voitti noin 4,1 miljoonaa euroa. Voitto tuli kierroksella, jolloin Eurojackpotin potti oli kohonnut 90 miljoonaan euroon.

– Kylmät väreet, todella kylmät väreet, kertoi keski-ikäinen mies ensireaktionsa, kun voitto oli selvinnyt.

Tuore miljonääri kertoi Veikkaukselle tuolloin, että luvassa olisi ainakin lomamatkoja lähikohteisiin. Voittaja aikoi pitää rahat visusti pankissa ja jatkaa normaalisti töissä.

Rahaa voitettu Suomeen tänä vuonna enemmän kuin pelattu

Eurojackpotia alettiin pelata vuonna 2012 ja onni on potkinut suomalaisia useasti vuosien varrella. Suomeen on osunut päävoittoja noin kaksi kertaa enemmän kuin laskennallisesti olisi pitänyt. Suomalaisten hyvää tuuria kuvaa myös palautusprosentti, joka on koko pelin historian osalta suomalaisille noin 80. Se on merkittävästi yli pelin keskimääräisen palautusprosentin 50.

Vuosina 2014 ja 2017 suomalaiset voittivat Eurojackpotista jopa enemmän rahaa kuin mitä he peliä pelasivat. Vuonna 2014 palautusprosentti oli 114,1 ja vuonna 2017 luku oli 108,2. Myös tänä vuonna suomalaiset ovat voiton puolella, sillä palautusprosentti on 102,8. Jokaista pelattua euroa kohden Suomeen on siis tullut tänä vuonna voittoina rahaa noin 1,03 euroa.

– Suomalaiset ovat todella innokkaita Eurojackpotin pelaajia ja meillä pelataan sitä väkilukuun suhteutettuna eniten Euroopassa. Peli-into ei silti täysin selitä suomalaisten satumaista voitto-onnea, vaan on meillä ollut paljon puhdasta tuuriakin, Saukonoja sanoo.

Suomessa pelatuista Eurojackpot-euroista tuleva tuotto jää kokonaisuudessaan Suomeen ja suomalaisille avustuksensaajille, eli liikunnalle, kulttuurille, tieteelle, nuorisotyölle, sosiaali- ja terveysjärjestöille ja hevosurheilulle.

Kaikki Suomeen osuneet Eurojackpotin päävoitot suuruusjärjestyksessä

90 M€ Loimaa, kierros 6/2018, 5 osuuden porukka 87 M€ Tampere, kierros 15/2017, 3 osuuden porukka 61,2 M€ Espoo, kierros 37/2014 57,3 M€ Akaa, kierros 14/2014, 10 osuuden porukka 46,5 M € Tampere, kierros 27/2017 46,2 M € Turku, kierros 30/2015 41,6 M € Savonlinna, kierros 42/2017 38,9 M € Suomi, kierros 36/2015 (10 osuuden nettiporukka eri puolilla Suomea) 29,5 M€ Seinäjoki, kierros 4/2013 23,3 M€ Kotka, kierros 23/2015 21,3 M€ Teuva, kierros 39/2013 19,4 M€ Raasepori, kierros 3/2016 17,8 M€ Jämsä kierros 52/2014, 10 osuuden porukka 10 M€ Espoo kierros 19/2016

Suurimmat Suomeen tulleet Eurojackpotin 5+1-voitot

1. 4,1 M€ Hamina, kierros 40/2016

2. 3,5 M€ Oulu, kierros 6/2018

3. 2,9 M€ Hyvinkää, kierros 5/2018

4. 2,8 M€ Aura, kierros 41/2016

5. 2,8 M€ Lohja, kierros 41/2016

6. 1,8 M€, Helsinki, kierros 28/2016