Eurojackpotissa tavoitellaan yhä 90 miljoonaa euroa – nämä numerot on arvottu muita useammin

Eurojackpotissa tavoitellaan kierroksella 26/2018 jo kuudetta viikkoa peräkkäin 90 miljoonan euron maksimipottia. Se on historiallista, sillä aina ennen 90 miljoonan potti on voitettu viimeistään toisella arvontaviikolla. Jättipotista haaveillessaan moni saattaa pohtia rivinsä numeroita erityisen huolellisesti. Veikkaus kokosi tilaston Eurojackpot-numeroiden aiemmasta "onnekkuudesta"

Noin kolme neljästä Eurojackpot-rivistä pelataan pikapelinä, eli pelaaja ei ole valinnut itse numeroita. Kuitenkin osa pelaajista haluaa valita numeronsa itse ja saattaa pohtia rivejään hyvinkin tarkkaan. Jos numeroiden onnekkuutta spekuloidaan sen mukaan, kuinka monta kertaa kukin numero on osunut arvottuun riviin, päänumeroista onnekkaimmat olisivat 40, 19, 33 ja 16.

– Numeron 40 onnekkuus on jännittävää, sillä kotimaisessa Lotossa sama numero on käyttäytynyt "ujosti" ja osunut riviin harvemmin kuin mikään toinen numero. Numerolla 40 tuntuu siis olevan täysin erilainen luonne Lotossa kuin Eurojackpotissa, pelien tuotepäällikkö Teemu Saukonoja Veikkaukselta vitsailee.

Laskennallisesti kunkin Eurojackpotin päänumeron tulisi osua riviin kerran kymmenessä arvonnassa (10 %). Kahdeksantoista Eurojackpotin eri numeroa on kuitenkin osunut oikeaan riviin keskimääräistä useammin (ks. taulukko).

Alun perin Eurojackpotissa arvottiin viisi päänumeroa 50:stä ja kaksi tähtinumeroa kahdeksasta. Kierroksesta 41/2014 lähtien tähtinumeroita on ollut Eurojackpotissa mukana kymmenen. Kun tarkastellaan aikaa, jolloin tähtinumeroita on arvottu kymmenen joukosta, eniten arvottuja tähtinumeroita ovat olleet 3, 5, 6, ja 8. Keskimäärin tähtinumeron pitäisi osua riviin kerran viidessä arvonnassa (20 %).

– Erot numeroiden "onnekkuudessa" ovat olleet pieniä ja selittyvät normaalilla satunnaisvaihtelulla. Mutta onhan näitä hauskaa tutkia, Saukonoja sanoo.

Pelaajat suosivat edellisten viikkojen oikeita rivejä, numerosarjoja ja kuvioita

Entä millaisiin numeroihin pelaajat sitten luottavat? Kotimaisessa Lotossa rivejä muodostetaan paljon erilaisten merkkipäivien pohjalta, jolloin kalenterikuukauden numeroiden pelaaminen korostuu. Myös Eurojackpotissakin pelataan jonkin verran enemmän numeroita 31:stä alaspäin, mutta ero ei ole yhtä suuri kuin Lotossa.

Suosituimmat Eurojackpot-rivit ovat edellisten viikkojen oikeat rivit, erilaiset numerosarjat, kuten 1,2,3,4,5 / 6,7, ja numerot, jotka muodostavat jonkin kuvion kupongille.

Venus ja Perle arpovat oikean rivin Pasilassa

Vaikka numeroiden "onnekkuudella" voi spekuloida, kaikilla Eurojackpot-riveillä on kuitenkin yhtä suuri todennäköisyys voittaa. 5+2-tuloksen todennäköisyys on 1: 95 344 200 ja 5+1-tuloksen, jolla voi tällä viikolla voittaa jopa 20 miljoonaa euroa, todennäköisyys on 1: 5 959 012.

Eurojackpot arvotaan perjantai-iltaisin Helsingissä MTV:n studiolla Poliisihallituksen tarkistamilla ja hyväksymillä laitteilla virallisten valvojien valvonnassa.

Eurojackpotin arvontapallot on huolella mitattu ja samanpainoistettu. Pallot ovat synteettistä polymeeriä ja niissä on suljetut solut, joten niitä ei voi manipuloida esimerkiksi ruiskuttamalla niihin nestettä. Pallot painavat neljä grammaa ja ne ovat halkaisijaltaan 44,5 millimetriä.

Eurojackpotin päänumerot arvotaan Venus-laitteella ja tähtinumerot Perle-nimisellä laitteella. Kummallekin laitteelle on olemassa lisäksi varalaitteet. Viralliset valvojat vastaavat myös arvontalaitteiden säilytyksestä ja käsittelystä.

Lisätietoja Eurojackpotista.

Taulukkoon on koottu, kuinka usein Eurojackpotin päänumerot ja tähtinumerot ovat esiintyneet arvotussa rivissä. Päänumeroiden osalta on huomioitu kaikki Eurojackpotin arvonnat pelin alusta eli kierroksesta 12/2012 lähtien. Tähtinumeroiden osalta tilastossa on huomioitu arvonnat kierroksesta 41/2014 lähtien, jolloin tähtinumeroiden määrä nousi kahdeksasta kymmeneen.