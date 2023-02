Eurojackpotissa yksi ainoa täysosuma - Suomeen 40 miljoonan euron jättivoitto!

Eurojackpotin perjantai-illan arvonnan (kierros 7/2023) oikea rivi on 5, 12, 15, 21 ja 39. Tähtinumerot 3 ja 4.



Ainoa rivi, jossa nämä kaikki numerot ovat oikein on pelattu Suomessa. Voittaja saa 5+2 -oikein rivillä itselleen 40 254 187 euron jättipotin.



- Eurojackpotin päävoitto osui Suomeen nyt 22. kerran. Onnittelut huikean potin voittajalle ja tuoreelle miljonäärille! Veikkauksen arvontapelien johtaja Ville Venojärvi iloitsee.



Kyseessä on historian 11. suurin Suomeen osunut Eurojackpotin päävoitto. Veikkaus tiedottaa voittopaikkakunnan lauantaiaamuna klo 9.



Illan toinen miljoonavoitto meni Saksaan 5+1 -tuloksella, jolla voitti 3 014 279 euroa.



Eurojackpotin tiistain arvonnan potissa on 10 miljoonaa euroa.



Perjantai-Jokerin oikea rivi on 3 8 3 7 9 7 0. Jokerista ei löytynyt täysosumia. Kuusi oikein -rivejä oli pelattu yksi kappale ja sillä voitti 20 000 euroa.



Perjantain Lomatonnin voittoyhdistelmä on Montreal 74. Lomatonneja voitettiin yhdeksän kappaletta.



Eurojackpotin Suomeen osuneet päävoitot



Kuponkipelien, kuten Eurojackpotin, Loton, Vikingloton ja Jokerin pelaaminen edellyttää pian tunnistautumista. Tunnistautumalla pelaaja pysyy paremmin kartalla pelaamisestaan ja oman pelaamisen hallinta helpottuu. Myös voitot pysyvät tallessa, vaikka pelitosite katoaisi.