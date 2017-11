Eurojackpotista 23 miljoonaa euroa Tanskaan

Eurojackpotin päävoittoa juhlitaan tänään Tanskassa, jonne perjantai-illan arvonta toi 23,4 miljoonaa euroa. Tanskaan on osunut päävoitto myös aiemmin.

Tanskan suurin Eurojackpot-voitto on 49,7 miljoonaa euroa kierroksella 8/2015. Tämän vuoden tammikuussa, kierroksella 1/2017 Eurojackpotin 90 miljoonan euron maksimipotti jaettiin viiden täysosuman kesken. Tällöin yksi täysosuma meni Tanskaan, kolme Saksaan ja yksi Hollantiin. Kullakin täysosumalla voitti tuolloin 18 miljoonaa euroa.

Suomen tuuri Eurojackpotissa sen sijaan on ollut poikkeuksellinen. Suomeen on tähän mennessä saatu kolmetoista Eurojackpotin päävoittoa. Näistä suurin on Tampereelle kolmen hengen porukalle mennyt 87 miljoonan euron potti (kierros 15/2017).

Ensi viikolla Eurojackpotissa on jaossa täysosumille 10 miljoonaa euroa.

Kierroksen 45/2017 Eurojackpotin päänumerot ovat 1, 14, 17, 24, 50 ja tähtinumerot 8 ja 9. Paras Suomesta tällä viikolla löytynyt tulos oli 4+2. Tuloksia löytyi kuusi kappaletta ja niillä voitti runsaat 4 500 euroa.

Perjantai-Jokerin voittorivi on 8 6 8 1 7 8 0.

Lomatonnin voittorivi on Pietari 40. Tuhannen euron päävoittoja voitettiin kahdeksan kappaletta.

Katso voitonjako: https://www.veikkaus.fi/fi/tulokset#!/tulokset/eurojackpot