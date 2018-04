Eurojackpotista Suomeen kolme suurta voittoa - Ouluun yli puoli miljoonaa euroa

Eurojackpotista saatiin Suomeen kolme suurta voittoa (kierros 16/2018). Suomen voittopelit oli pelattu Oulussa, Porissa ja Vantaalla.

Suurin Suomeen tulleista voitoista oli reilut 526 000 euroa. Voittoa juhlitaan Oulussa: pelaaja oli jättänyt 5+1 oikein -rivinsä Raksilan K-citymarketissa. Kaikkiaan 5+1 oikein -tuloksia löytyi kolme, joista kaksi matkaa Saksaan.



Suomeen saatiin myös kaksi 5+0 oikein -tulosta, joilla voittaa reilut 79 000 euroa. Toinen voitoista oli pelattu Porissa K-citymarket Puuvillassa ja toinen Vantaalla Jumbon Prismassa. Kaikkiaan 5+0 oikein -rivejä löytyi seitsemän: Suomen lisäksi kolme Saksasta sekä yksi Tanskasta ja yksi Norjasta.



Oulussa ja Vantaalla pelanneet olivat käyttäneet Veikkaus-korttia, joten he saavat voitot suoraan tililleen.



Eurojackpotin päänumerot (kierros 16/2018) ovat 22, 24, 25, 28 ja 46. Tähtinumerot ovat 2 ja 4.



Ensi viikolla (kierros 17/2018) Eurojackpotin täysosumille on tarjolla noin 42 miljoonaa euroa.



Perjantai-Jokerin voittorivi on 1 3 7 9 5 5 3.



Perjantai-Lomatonnin voittorivi on Buenos Aires 92. Tuhannen euron päävoiton voitti 7 pelaajaa.