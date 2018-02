Eurojackpotista voi nyt voittaa miljoonia jo 5+1-tuloksella - katso suosituimmat rivit ja pelatuimmat numerot

Pöytyälle 125 000 euron päävoitto Kaikki tai ei mitään -pelistä 5.2.2018 09:02 | Tiedote

Pöytyäläinen nettipelaaja pääsi juhlimaan 125 000 euron päävoittoa Kaikki tai ei mitään -pelistä lauantaina 3.2. Hän oli pelannut pelinsä yhden euron panoksella, ja koska yksikään hänen valitsemista numeroistaan ei osunut kohdalleen, voitti hän pelin hengen mukaan päävoiton. Koska peli oli pelattu tunnistautuneena veikkaus.fi:ssä, onnekas pöytyäläinen saa voittorahat suoraan tililleen. Kaikki tai ei mitään -peli pähkinänkuoressa Kaikki tai ei mitään -pelissä valitaan 12 numeroa 24:stä. Jos pelaaja saa kaikki numerot oikein tai kaikki väärin, hän voittaa päävoiton, jonka kerroin on 125 000. Suurin mahdollinen voitto viiden euron enimmäispanoksella on 625 000 euroa. Arvonta on joka päivä klo 21. Peliaikaa on klo 20.45 saakka. Täysosuman – ja täydellisen hudin – todennäköisyys on 1:1,35 miljoonaan. Peliä voi pelata sekä myyntipisteissä että veikkaus.fi:ssä.