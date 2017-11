Euroopan avaruusjärjestö avaa yrityskiihdyttämön Aalto-yliopiston kampukselle Otaniemeen

Kasvuyrityskeskus A Gridin yhteyteen avattavan kiihdyttämön tavoitteena on siivittää avaruusteknologiaan perustuvaa kasvuyrittäjyyttä Suomessa.

Euroopan avaruusjärjestö ESA, Aalto-yliopisto sekä Työ- ja elinkeinoministeriö allekirjoittivat tänään sopimuksen avaruusteollisuuden startupeihin keskittyvän yrityskiihdyttämön (ESA Business Incubation Centre, ESA-BIC) avaamisesta Suomeen. ESA:n pääjohtaja, professori Jan Wörner vierailee parhaillaan Suomessa teknologiatapahtuma Slushin yhteydessä.



”Avaruusteollisuus on maailmalla nopeasti kehittyvä teollisuudenala ja myös Suomessa on tapahtunut alalla paljon viime vuosina”, Jan Wörner sanoo. ”Tavoitteenamme on tukea 50 avaruusalan teknologioihin pohjautuvaa suomalaista startupia seuraavien viiden vuoden aikana. Aalto-yliopisto merkittävänä tutkimusyhteisönä, vahvana yrittäjyyden edistäjänä sekä toimijana monissa avaruusteknologian hankkeissa on meille luonnollinen ja arvokas kumppani.”



Avaruusalan yrityskiihdyttämö tukee Suomen avaruustoiminnan strategian tavoitetta Suomen avaruustoiminnan nousemisesta maailman huipputasolle vuoteen 2020 mennessä.



”Suomen tavoitteena on nostaa avaruusteknologian kautta syntyvän uuden liiketoiminnan liikevaihtoa merkittävästi, ja ESA:n kiihdyttämö tukee osaltaan vahvasti tätä tavoitetta”, sanoo työ- ja elinkeinoministeriön alivaltiosihteeri Petri Peltonen.



ESA:n kiihdyttämö sijoittuu Aalto-yliopiston uuteen kasvuyrityskeskukseen A Gridiin, joka avautuu vuodenvaihteessa Sähkötekniikan korkeakoulun entisissä tiloissa Otaniemen kampuksella. Euroopan suurimpiin lukeutuvaan kasvuyrityskeskukseen muuttaa kymmeniä startupeja, muita yrityksiä ja kumppaneita sekä muun muassa Aalto-yliopiston oma kiihdyttämö Aalto Start-Up Center, joka toimii ESA:n kumppanina.



”Aallon avaruustutkimuksesta on syntynyt jo useita avaruusalan yrityksiä. Teemme myös paljon tutkimus- ja kehitysyhteistyötä Euroopan avaruusjärjestön kanssa. Kiihdyttämö vahvistaa yhteyksiämme ESA:n kanssa ja startup-toimintamme lisäksi se tukee myös tutkimustamme ja opetustamme. Erityisesti Aallon osaaminen piensatelliittien rakentajana voi saada tätä kautta paljon uutta kansainvälistä näkyvyyttä”, sanoo Aalto-yliopiston tutkimuksesta ja innovaatioista vastaava vararehtori Tuija Pulkkinen.



Otaniemeen avattava kiihdyttämö on uusin jäsen 15 Euroopan maassa toimivan ESA-BIC-kiihdyttämön verkostossa. Verkoston tukemana on tähän mennessä syntynyt yli 500 yritystä. Ohjelmaan valitut startupit saavat 50 000 euron kasvurahoituksen tuotekehitystä varten sekä tukea liiketoiminnan ja teknologian kehittämiseksi kumppaniverkoston kautta.



”Toivomme saavamme ESA:n kiihdyttämöön hakemuksia kaikilta alle viisi vuotta vanhoilta suomalaisyrityksiltä, joilla on innovatiivista teknologiaa avaruusteollisuuden käyttöön tai jotka käyttävät avaruusdataa tai -teknologiaa toiminnassaan. Ensimmäinen haku avautuu vuoden 2018 alussa”, sanoo kiihdyttämön vetäjä Kimmo Isbjörnssund.



Kiihdyttämön toimintaa tukevat Espoon ja Helsingin kaupungit. Lisäksi Turku Science Park auttaa löytämään kiihdyttämöön sopivia kasvuyrityksiä Varsinais-Suomen alueelta.