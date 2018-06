Euroopan Bocuse d’Or -karsinnat Pohjoismaiden juhlaa - Suomi sijoittui neljänneksi

Bocuse d’Or on maailman arvostetuin kokkikilpailu, jota on järjestetty vuodesta 1987. Bocuse d’Or -kilpailukaudella 2018-2019 Euroopan osakilpailu pidetään kesäkuussa 2018 Torinossa. Loppukilpailu järjestetään tammikuussa 2019 Lyonissa. Suomi on ollut mukana Bocuse d’Or -kilpailussa 13 kertaa. Vastuullinen kilpailujärjestäjä Suomessa on Suomalaisen ruokakulttuurin edistämissäätiö ELO-säätiö.

Bocuse d'Oria tukevat kaudella 2018-2019 pääyhteistyökumppanit Davanti Finland Oy, HKScan ja Wihuri Oy Aarnio Metro-tukku sekä yhteistyökumppanit Aalto Yliopisto, Arvo Kokkonen Oy, Arla, E.Ahlström, Fredman Group Oy, Haaga-Helia, Medanta Oy, Kavika Oy, Keuda, Perho Liiketalousopisto, Polar Electro Oy, Sieni Honkonen, Stadin ammattiopisto, Vanamo-Linnea, Tallink Silja, Vihannespörssi Oy ja Kotipellon puutarha.