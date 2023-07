Euroopan ja Yhdysvaltojen parlamentaarista yhteistyötä

Vierailu Washington D.C:ssä 20-21.7.

Euroopan parlamentin Yhdysvaltojen suhteista vastaava valtuuskunnan johto matkustaa tällä viikolla Yhdysvaltoihin, osallistun valtuuskunnan varapuheenjohtajan roolissa. Matkan tarkoituksena on tiivis yhteydenpito Euroopan parlamentin ja Yhdysvaltalaisten päättäjien välillä.

Ukrainan sodan tuomien geopoliittisten muutosten myötä on transatlanttinen yhteydenpito yhä tärkeämpää. EU ja Yhdysvallat ovat monessa asiassa saman mielisiä ja kohtaavat samanlaisia haasteita, joten yhteistyö niiden välillä on luonnollista. On ehdottoman tärkeää jatkaa myös koordinoitua apua Ukrainan tukemiseksi. Viimeksi toukokuussa tapasimme edustajia Washingtonissa ja kesäkuussa Tukholmassa tapaamamme edustajanhuoneen delegaatio, ensi kertaa republikaanienemmistöisenä ja uuden puheenjohtajan vetäjänä, vakuutti vahvaa tuen jatkoa ja yhteistyötä. Matkamme tarkoitus onkin vaihtaa ajatuksia ja informaatiota EU:n ja US:n yhteistyöstä, politiikasta ja edistää parlamentaarista diplomatiaa.

Transatlanttinen yhteistyö on tiivistynyt Bidenin kaudella. Sitä on edistetty muun muassa EU:n ja Yhdysvaltojen välisen kauppa- ja teknologianeuvoston (Trade and Technology Council, TTC) avulla, jonka huippukokous pidettiin toukokuussa Ruotsissa. Maaliskuussa 2023 Ursula von der Leyen ja Joe Biden ilmoittivat, että EU ja US alkavat neuvotella kriittisiä mineraaleja ja raaka-aineita koskevasta sopimuksesta, jolla vahvistetaan vihreän siirtymän teknologioihin tarvittavien materiaalien saatavuutta. NATO:n tuoreimman jäsenmaan edustajana ja juuri Vilnassa järjestetyn NATO huippukokouksen tiimoilta toivon, että keskustelemme myös siitä miltä EU:n, Yhdysvaltojen ja NATO:n välinen suhde ja yhteistyö näyttävät. Keskusteluihin varmasti nousevat lisääntyvästi myös demokratia ja ensi vuonna järjestettävät eurovaalit ja Yhdysvaltojen presidentinvaalit.

Euroopan parlamentin edustajat tapaavat mm. edustajanhuoneen ja senaatin edustajia, Yhdysvaltojen ulkoministeriön ja kauppaedustajan toimiston edustajia sekä tutkijoita.

Delegaation jäsenet:

Radosław Sikorski, D-US puheenjohtaja

Miapetra Kumpula-Natri, D-US varapuheenjohtaja

Bern Lange, Kansainvälisen kaupan valiokunta (INTA) puheenjohtaja

Reinhard Bütikofer Kiinan suhteista vastaavan valtuuskunnan D-CN puheenjohtaja





Lisätietoa

Miapetra Kumpula-Natri

+358 50 5113004