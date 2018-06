Euroopan kansalaisen palkinto Eurooppanuorille

"Eurooppanuoret on kannustanut keskusteluun Euroopan tulevaisuudesta nuorten ja opiskelijoiden keskuudessa. Heidänlaisiaan aktiivisia kansalaiskeskustelijoita, tiedon ja ymmärryksen lisääjiä tarvitaan", Eurooppanuorten ehdokkuutta esittänyt Euroopan parlamentin jäsen Sirpa Pietikäinen (kok., EPP) perustelee valintaa.

Palkinnon myöntämistä Eurooppanuorille perustellaan myös järjestön toiminnalla. Eurooppanuoret pyrkii tapahtumissaan rohkaisemaan ja aktivoimaan nuoria kehittämään Eurooppaa. Järjestö toimii niin Suomen kuin Euroopan tasolla, mistä järjestö saa myös kiitosta. Eurooppanuoret on myös huomioinut eurooppalaisen kulttuuriperinnön teemavuoden toiminnassaan.

"Suomalaiset nuoret suhtautuvat myönteisesti Euroopan unioniin ja eurooppalaisuuteen. Oman toimintamme ytimessä on myös juuri nuorilta nuorille tehtävä viestintä, joka mahdollistaa meille varsin ainutlaatuisen aseman viestiä EU:sta ja eurooppalaisuudesta. Olemmekin erittäin iloisia saamastamme huomionosoituksesta", iloitsee Eurooppanuorten puheenjohtaja Tuomas Tikkanen.

Eurooppanuoret on alle 35-vuotiaiden nuorten kansalaisjärjestö, jonka tavoitteena on lisätä tietoisuutta Euroopan yhdentymisestä sekä toimia keskustelukanavana Eurooppaa koskevista asioista kiinnostuneille nuorille. Eurooppanuoret on myös Euroopan-laajuisen Young European Federalists (JEF) -järjestön jäsen.

Euroopan kansalaisen palkinto luovutetaan Eurooppanuorille Porin SuomiAreena-tapahtumassa 19.7.

Voittajat kutsutaan yhteiseen päätapahtumaan, joka järjestetään Brysselissä 9.10.2018.

Euroopan kansalaisen palkinto

Vuodesta 2008 lähtien jaettu palkinto myönnetään kansalaisille tai järjestöille, jotka edistävät toiminnallaan kansalaisten keskinäisymmärrystä sekä lähentymistä tai helpottavat rajat ylittävää tai valtioiden välistä yhteistyötä EU:ssa.

Jokaisella mepillä on oikeus ehdottaa ehdokasta, joka voi olla henkilö, ryhmä tai järjestö. Vähintään kolmesta mepistä koostuvat kansalliset tuomaristot laittavat ehdokkaat järjestykseen ja tekevät suosituksen palkinnon saajista.