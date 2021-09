Euroopan komissio on päivittänyt tuoteturvallisuussuosituksia

EU:n Safety Gate -järjestelmä auttaa saamaan vaaralliset COVID-19-tuotteet pois markkinoilta 2.3.2021 14:30:00 EET | Tiedote

Euroopan komissio julkaisi tänään Safety Gate -vuosiraporttinsa. Safety Gate on tuoteturvallisuutta koskeva EU:n nopea tietojenvaihtojärjestelmä, joka on ollut käytössä vuodesta 2003 lähtien. Sen avulla varmistetaan nopea tiedonkulku viranomaisten kesken tuotteista, jotka on todettu vaarallisiksi. Vuonna 2020 Safety Gate -järjestelmässä ovat mukana 27 EU-maan lisäksi Iso-Britannia, Islanti, Liechtenstein ja Norja.