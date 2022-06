Euroopan palopäällystö kokoontuu Helsinkiin 14.-15.6.2022

Euroopan palopäällystöjärjestö (Federation of EUropean Fire Officers, FEU) järjestää järjestyksessä 51. kokouksensa Helsingissä 14.-15.6.2022. Vuonna 1995 perustettuun järjestöön kuuluu jäsenorganisaatioita 24 Euroopan maasta, ja se toimii asiantuntijajärjestönä pelastustoimeen ja paloturvallisuuteen liittyvissä asioissa.

Kokouksessa kuullaan muun muassa tervehdys Ukrainan pelastusylijohtajalta kenraali Serhiy Krukilta etäyhteyksin. Osana kokousohjelmaa isäntäorganisaationa toimiva Suomen Palopäällystöliitto järjestää puolen päivän seminaarin aiheesta ”Diversity, equality and inclusiveness in fire and rescue services”.

FEU:n tarkoituksena on parantaa turvallisuutta sekä tuottaa ja jakaa asiantuntemusta. Tarkoituksensa toteuttamiseksi järjestö toimii kanavana eurooppalaisiin päätöksentekijöihin. Tärkeä osa järjestön toimintaa ovat myös päällystön kehittämisohjelma ja asiantuntijavaihto. Yhteiset haasteet, kuten Venäjän hyökkäyssota Ukrainaan ja ilmastonmuutoksen lisäämät sään ääri-ilmiöt vaativat ratkaisuja kaikilta, ja FEU tukee jäsenorganisaatioidensa työtä turvallisemman Euroopan rakentamisessa.

Palosuojelurahasto tukee kokouksen järjestämistä. Lisäksi tilaisuuden yhteistyökumppaneina toimivat Esteri Group, Lamor, Nordic Rescue Group ja Secapp.