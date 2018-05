Euroopan parlamentin jäsenet tutustuvat Suomen maa- ja metsätalouden erityispiirteisiin

Euroopan parlamentin maatalousvaliokunnan 9 mepin valtuuskunta vierailee Kainuussa ja Pohjois-Savossa 7.-9.5. tutustumassa Suomen maa- ja metsätalouden erityispiirteisiin ja elintarvikesektoriin. Matkan aikana mepit pääsevät lisäksi keskustelemaan paikallisten toimijoiden kanssa mm. EU:n maatalouspolitiikan ja rahoituksen uudistuksesta.

Euroopan parlamentin maatalousvaliokunnan jäsenistä koostuva valtuuskunta vierailee mm. porotilalla Hyrynsalmella, maatilalla Kiuruvedellä ja Kivennavan maatilamatkailuyrityksessä Muuruvedellä, Kuopiossa. Lisäksi mepit pääsevät tutustumaan ST1:n etanolituotantoon Kajaanissa, metsäkonevalmistaja Ponssen toimintaan Vieremällä ja Olvin panimoon Iisalmessa. Mepit tapaavat myös maa- ja metsätalousministeri Jari Lepän.



Vierailun aikana esille noussee EU:n yhteisen maatalouspolitiikan uudistus sekä komission tuore esitys EU:n monivuotisesta rahoituskehyksestä vuosille 2021-2027. Komissio mm. ehdottaa, että yhteisen maatalouspolitiikan ja koheesiopolitiikan rahoitusta vähennetään jonkin verran, kummastakin noin 5 prosenttia.

"Vierailumme aikana tulemme perehtymään ja keskustelemaan maataloudesta kaikkein pohjoisimmilla EU:n alueilla, missä kasvukausi on lyhyt ja ilmasto-olosuhteet tuovat omat haasteensa. On vaikea verrata esimerkiksi suomalaista maitotilaa vastaaviin tiloihin Ranskassa tai Puolassa. Tulemme varmasti keskustelemaan myös yhteisen maatalouspolitiikan uudistuksesta vuoden 2020 jälkeen. Lisäksi olemme kiinnostuneita kuulemaan Venäjän kauppasaarron vaikutuksista, vaikutusten torjumisessa sekä siitä, miten EU-tason tarjoamaa apua on pystytty hyödyntämään negatiivisten vaikutusten minimoimisessa. Keskustelemme myös metsätalouteen liittyvistä haasteista", sanoo Euroopan parlamentin maatalousvaliokunnan puheenjohtaja Czesław Adam Siekierski (EPP, Puola).

"Vieraat pääsevät näkemään Suomen erityisolosuhteet monipuolisella tavalla. Bussimatkoilla vieraat huomaavat, että Suomen pinta-alasta todella yli 70 % on metsää. Lumikasat, kelirikko ja märät pellot kertovat omaa kieltään siitä, millaista on esimerkiksi tuottaa ruokaa tällä seudulla. Saimme vierailun sopivaan aikaan, sillä EU:ssa käydään nyt läpi EU:n tulevaa rahoituskehystä ja maatalouspolitiikan uudistusta", kertoo Euroopan parlamentin jäsen Elsi Katainen (kesk, ALDE).

Valtuuskuntaa johtaa maatalousvaliokunnan puheenjohtaja puolalainen Czesław Adam Siekierski (EPP). Matkalle osallistuvat myös mepit Herbert Dorfmann (EPP, Italia), Manolis Kefalogiannis (EPP, Kreikka), Michela Giuffrida (S&D, Italia), Susanne Melior (S&D, Saksa), Jan Huitema (ALDE, Alankomaat), Maria Lidia Senra Rodríguez (GUE/NGL, Espanja) ja Martin Häusling (Greens/EFA, Saksa). Suomalaismepeistä matkaa emännöi Euroopan parlamentin jäsen Elsi Katainen (kesk, ALDE).