Euroopan parlamentti suosittelee siirtymistä toiseen vaiheeseen brexit-neuvotteluissa

Euroopan parlamentti suhtautuu myönteisesti EU:n ja Britannian neuvottelijoiden selvitykseen brexit-neuvotteluiden kulusta ja suosittelee toisen vaiheen neuvotteluiden aloittamista.

Euroopan parlamentti suhtautuu myönteisesti keskiviikkona hyväksymässään päätöslauselmassa EU:n ja Britannian neuvottelijoiden 8.12. julkaisemaan selvitykseen brexit-neuvotteluiden kulusta. Parlamentti hyväksyi päätöslauselman aiheesta keskiviikkona äänin 556 puolesta, 62 vastaan, 68 tyhjää.



Mepit suosittelevat, että 27 EU-maan päämiehet päättäisivät 15.12., että neuvotteluissa siirrytään toiseen vaiheeseen.



Toisen vaiheen neuvottelut voivat kuitenkin edetä vain, jos Britannian hallitus noudattaa selonteon sitoumuksia ja siirtää ne myös erosopimukseen, korostivat mepit. Sellaiset kommentit kuin David Davisin lausunto ”vaarantavat neuvottelujen aikana syntyneen hyvän tahdon”, totesivat mepit.



Päätöslauselmassa tuodaan esille viisi ehtoa sille, että parlamentti voi hyväksyä lopullisen sopimuksen:



- Kansalaisten oikeudet pitää taata myös tuleville kumppaneille;

- EU:n ja Britannian kansalaisten pitää pystyä hakemaan ”pysyvää oleskeluoikeutta” kevyellä hallinnollisella menetelmällä

- Kansalaisten oikeuksia koskevien EU:n tuomioistuimen päätösten on oltava sitovia, minkä lisäksi kansalaisten valituksia käsittelevän oikeusasiamiehen rooli pitää määritellä;

- Muissa EU-maissa tällä hetkellä asuville Britannian kansalaisille pitää taata oikeus vapaaseen liikkuvuuteen EU:n alueella; ja

- Britannian sitoumukset Pohjois-Irlannille pitää panna toimeen.



Mepit haluavat, että määräaikaisen siirtymiskauden aikana kaikki EU-lait ja niiden valvonta ovat voimassa Britanniassa. Päätöslauselmassa todetaan, että EU:n ja Britannian tulevien suhteiden tulisi perustua järkeville ja yksiselitteisille periaatteille. Tällainen suhde voitaisiin määritellä EU:n ja Britannian välisessä assosiaatiosopimuksessa.



Taustatietoa



Parlamentti on hyväksynyt aiemmin tänä vuonna, 5.4. ja 3.10., kaksi päätöslauselmaa, joissa se on ottanut kantaa brexit-neuvotteluihin. Päätöslauselmat on valmistellut parlamentin brexitiä käsittelevä ohjausryhmä, jonka puheenjohtajana toimii Guy Verhofstadt (ALDE, Belgia).



Neuvottelijoiden tulisi päästä sopimukseen Britannian EU-erosta maaliskuuhun 2019 mennessä. Lopullinen sopimus edellyttää Euroopan parlamentin täysistunnon hyväksyntää.



Keskustelu



Mepit keskustelivat päätöslauselmaluonnoksesta täysistunnossa keskiviikkona yhdessä komission ensimmäisen varapuheenjohtajan Frans Timmermansin ja EU:n brexit-neuvottelijan Michel Barnierin kanssa. Päätöslauselmaluonnoksen laati parlamentin brexit-ohjausryhmä.



Videotallenteet keskustelusta.