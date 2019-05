Euroopan suuret haasteet voitetaan panostamalla koulutukseen ja tutkimukseen – OAJ:llä omat eurovaalitavoitteet

Opetus- ja tutkimusalan väki rynni eduskuntaan 15.4.2019 14:57:51 EEST | Tiedote

– Kasvatus- ja opetusalalla sekä tutkimustehtävissä toimivia valittiin eduskuntaan selvästi enemmän kuin edellisissä vaaleissa, yhteensä yli 30. OAJ onnittelee paikkansa uusineita ja uusia koulutusmyönteisiä kansanedustajia. Tulemme pitämään heihin tiiviisti yhteyttä ja antamaan heidän työlleen tukea, OAJ:n koulutusjohtaja Heljä Misukka toteaa. Eniten paikkoja eduskuntavaaleissa lisäsivät puolueet, jotka vaativat koulutukseen panostamista ja kritisoivat leikkauksia. – OAJ edellyttää, että tällä kertaa koulutuslupaukset myös lunastetaan. Kansa antoi vaaleissa vahvan tuen koulutukselle, kasvatukselle ja tutkimukselle. Jo hallitustunnustelijan on edellytettävä hallitukseen pyrkiviltä puolueilta, että niillä on valmiutta investoida koulutukseen. Vaalitulosta on kunnioitettava, Misukka tähdentää. – Erityiskiitos kuuluu OAJ:n kenttäväelle, joka oli vahvasti liikkeellä ennen vaaleja ja kampanjoi koulutuksen puolesta. Tällä työllä on vaikutuksensa myös tulevissa hallitusohjelmaneuvotteluissa,