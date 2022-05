Eurooppa-päivän 9.5. kunniaksi opastetut kierrokset Seminaarinmäen kampuksella

Euroopan komissio myönsi hiljattain Jyväskylän Seminaarinmäen kampukselle Euroopan kulttuuriperintötunnuksen. Jyväskylän yliopiston Seminaarinmäen kampus tuo esille Suomen ja Euroopan koulujärjestelmän merkitystä tasa-arvoisen ja demokraattisen yhteiskunnan perustana.

Euroopan kulttuuriperintötunnusta (European Heritage Label) on jaettu vuodesta 2013 lähtien sellaisille Euroopan Unionin alueella sijaitseville kohteille, jotka ovat Euroopan historian, kulttuurin ja yhdentymisen kannalta avainasemassa.

Jyväskylän yliopiston Seminaarinmäki on suojeltu, valtakunnallisesti merkittävä rakennettu kulttuuriympäristö, jossa on rakennuksia 1800-luvun lopulta nykypäivään. Alueen arkkitehteina ovat olleet mm. Constantin Kiseleff, Alvar Aalto, Arto Sipinen sekä Lahdelma & Mahlamäki Oy. Miljöössä on luotu maailmanlaajuisesti tunnustetun koulujärjestelmän perusta, sillä sinne perustettiin vuonna 1863 Suomen ensimmäinen opettajaseminaari.

Lisätietoja:

Pirjo Vuorinen

museotoimintojen päällikkö, FM

Jyväskylän yliopiston Avoimen tiedon keskus

+358 40 550 6099

pirjo.vuorinen@jyu.fi