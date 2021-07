Eurooppa-yliopisto puhuttaa SuomiAreenalla 14.7. Mikä on yliopistojen rooli jälkiteollisten alueiden kehittämisessä?

Jaa

Miten kulttuureiden, kielten ja elämäntapojen moninaisuus rikastavat ja haastavat kaupunkeja? Aiheiseen pureutuvat muiden muassa eurooppaministeri Tytti Tuppurainen, koulutusrehtori Tapio Koivu ja Oulun kaupunginhallituksen puheenjohtaja Mirja Vehkaperä.

Rakennemuutoksesta jaloilleen selvinneet jälkiteolliset kaupunkialueet rakentavat yliopistojensa tahdittamana tulevaisuuden Eurooppaa. Oulun yliopisto on mukana Eurooppa-yliopisto UNIC-verkostossa, joka kumppaneineen virittää keskustelua Euroopan moniäänisyydestä. Mitä on ”Superdiversity” ja sen merkitys inhimilliselle, taloudelliselle ja yhteiskunnalliselle hyvinvoinnille.

Teemoihin pureutuvat suositun keskustelutapahtuma SuomiAreenan M1-studiossa ke 14.7. klo 13 - 13.45 eurooppaministeri Tytti Tuppurainen, Oulun kaupunginhallituksen puheenjohtaja Mirja Vehkaperä, Vuolle Setlementti -yhdistyksestä Luz Peltoniemi ja Oulun yliopistolta koulutusrehtori Tapio Koivu, kansainvälisen kasvatuksen professori Elina Lehtomäki sekä opiskelija Eetu Leinonen. Juontajana on ulkomaantoimittaja Janne Hopsu.

”Tulevina vuosina näemme osaamisen merkityksen maailmassa ainoastaan kasvavan. Oulun yliopisto on koko pohjoisen Suomen tieteen ja tutkimuksen kivijalka, tiedeyliopistomme menestys säteilee ympärilleen hyvää Oulua laajemmalle alueelle. UNIC-yhteistyö on yksi keino entisestään kehittää yliopistomme korkeaa osaamista ja hakea aitoa eurooppalaista lisäarvoa tältä saralta", toteaa Tytti Tuppurainen.

Oulun kaupunki ja Eurooppa-yliopisto UNIC ovat yhdessä kartoittaneet kaupunkikehityksen keskeisiä haasteita, kuten kansainvälistymistä, veto- ja pitovoimaa sekä kaupunkikeskustan elävöittämistä.

”Oulun yliopiston, kaupungin ja sidosryhmien yhteistyötä on tehty menestyksellisesti vuosia innovaatioallianssisopimuksen kautta. Oulun kaupunki on sitoutunut kehittämään, rahoittamaan ja edistämään tiedeyhteisön kärkihankkeita. On kaupungin elinehto, että meillä on vetovoimainen ja huippuosaamiseen perustuva yliopisto Oulussa”, sanoo Mirja Vehkaperä.

Eurooppa-yliopisto laajenemassa ja vahvistumassa

UNICin toiminta käynnistyi syksyllä 2020, ja Oulussa on järjestetty kaupunkilaisia, opiskelijoita ja yrityksiä yliopistoyhteistyöhön osallistavia CityLabs-tapahtumia, joissa on esimerkiksi vaihdettu eurooppalaisten opiskelijoiden ehdotuksia yritysten tueksi ja kerätty kokemuksia ikääntyvien hyvinvoinnista.

“Työ Eurooppa-yliopiston rakentamiseksi on edennyt hyvin, ja näyttääkin siltä, että EU-komissio on vahvistamassa Eurooppa-yliopistoverkostoja. Tämä tarkoittaisi yhteistyön laajentamista uusiin yliopistoihin ja EU-rahoituksen jatkoa. Samalla on syytä tuoda kaikkien suomalaisten yliopistojen vahvuuksia Eurooppa-yliopistoverkoston käyttöön ja hyödyksi ”, kertoo Oulun yliopiston koulutusrehtori Tapio Koivu.

Eurooppa-yliopistot ovat EU:n laajuinen korkeakoulupolitiikan lippulaiva ja keskeinen osa eurooppalaisen koulutusalueen rakentamista. Tavoitteena on vahvistaa eurooppalaisen korkeakoulutuksen laatua, houkuttelevuutta ja kilpailukykyä.