Eurooppalaiset lapset saavat tulevaisuudessa uusia turvallisempia lääkkeitä

Eurooppalainen Conect4children-jättihanke (c4c) lasten kliinisen lääketutkimusinfrastruktuurin rakentamiseksi käynnistyi 1.5.2018. Julkisen ja yksityisen sektorin yhteisen hankkeen tavoitteena on kehittää uusia lääkkeitä ja hoitomuotoja eurooppalaisille lapsille ja nuorille.

Conect4children-hankkeessa rakennetaan pysyvä infrastruktuuri, jolla vahvistetaan Euroopan kansainvälistä kilpailukykyä ja tuetaan innovatiivista lääkkeiden kehitystyötä lasten terveyden edistämiseksi.

Lastensairaalat, tutkimusorganisaatiot ja lääketeollisuus tekevät tiivistä yhteistyötä

Mittavassa hankkeessa on mukana 33 eurooppalaista sairaalaa ja tutkimusorganisaatioita, 10 kansainvälistä lääketeollisuuden yritystä 20 Euroopan maasta sekä lukuisia muita kumppaneita. HUS ja Uusi Lastensairaala ovat yksi pääsopimuskumppaneista.

- Conect4children-hankkeen myötä eurooppalaiset lapset pääsevät mukaan tutkimuksiin, jossa kehitetään lapsille ja nuorille parhaiten sopivia ja vaikuttavia lääkehoitoja. Kliiniset lääketutkimukset ovat keskeinen osa kansainvälisten huippusairaaloiden toimintaa. Tämä hanke vahvistaa merkittävästi Uuden lastensairaalan asemaa kansainvälisenä huippuyksikkönä, sanoo toimialajohtaja Jari Petäjä.

Conect4children on yksi suurimmista IMI2-rahoituksen avulla alkaneista hankkeista Euroopassa

Conect4children-hankkeen kokonaisbudjetti on 140 miljoonaa euroa (josta IMI-2 kattaa 67 miljoonaa ja teollisten kumppanien luontaissuoritukset 73 miljoonaa).

- Julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyötä lääkealalla tarvitaan yhä enemmän. Meillä on yhteinen tavoite: terveempi elämä eurooppalaisille lapsille. Toimiva tutkimusympäristö on lääketeollisuudelle tärkeä asia, siksi hanke edellyttää tiivistä yhteistyötä yliopistosairaaloiden välillä. Suomella on hyvä mahdollisuus profiloitua merkityksellisenä toimijana, vaikka olemme pieni maa, sanoo Lääketeollisuus ry:n toimitusjohtaja Sanna Lauslahti.

Kansallinen lastenlääkkeiden tutkimusverkosto FINPEDMED edisti Conect4children-kumppanuutta

Suomen vahvuutena ja Conect4children-kumppanuutta edistävänä tekijänä on ollut pitkäjänteinen Kansallinen lastenlääkkeiden tutkimusverkoston FINPEDMED:n toiminta erilaisissa lastenlääkkeiden tutkimusta ja kehitystä edistävistä eurooppalaisissa ja kansainvälisissä tehtävissä. Nykyisin HUSissa toimivalla FINPEDMED:llä oli merkittävä rooli hankkeen kumppanuusneuvotteluissa.

Hankeen johto:

Hanketta johtavat ja koordinoivat Fondazione PENTA ONLUS, Italia; Liverpoolin yliopisto, UK; Janssen Pharmaceutica NV; ja Bayer AG

Luettelo muista kumppaneista:

c4c-hankkeen kotisivut: www.conect4children.org

• Lisätietoa IMI-aloitteesta: www.imi.europa.eu

• Seuraa IMI-aloitetta Twitterissä: @IMI_JU

Rahoitus:

Conect4childrenin rahoitus perustuu avustussopimukseen 777389, H2020-JTI-IMI2-2016-10. IMI-2 (Innovative Medicines Initiative-2) on Euroopan suurin julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuus- ja rahoitusinstrumentti, jota rahoitetaan sekä Euroopan Unionin Horisontti 2020 -tutkimus- ja innovaatio-ohjelmasta että Euroopan lääketeollisuuden kattojärjestön EFPIAn (European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations) kautta.

Hanketoimisto/tiedustelut:

Sähköposti: communication@conect4children.org

Vastuuvapauslauseke:

Tämä tiedonanto kuvastaa Conect4childrenin-yhteenliittymän käsityksiä eikä IMI, Euroopan unioni tai EFPIA ole vastuussa tiedonannon sisältämän informaation käytöstä.