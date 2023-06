Eurooppalaiset rehualan huippuosaajat kokoontuvat Helsingissä

Tämän vuoden teemana kongressissa on eläinten, ihmisten ja ympäristön yhteinen terveys. Annamari Heikinheimo Helsinki One Health -tutkimusverkostosta kertoi avausesityksessään, että WHO on nimennyt antibioottiresistenssin, ”hiljaisen pandemian”, yhdeksi vakavimmista ruoantuotannon uhista. Antibioottiresistenssi lisää vakavien tautien leviämisriskiä ja vaikeuttaa tulehdusten hoitoa, kun tutut lääkkeet eivät enää paranna tulehduksia toivotulla tavalla.

Kongressin avauspäivänä käsiteltiin suolistomikrobiston ja vastustuskyvyn kehitystä nuorilla eläimillä ennen syntymää, syöntikäyttäytymisen vaikutusta lypsylehmien hyvinvointiin ja sikatalouden trendejä hyvinvoinnin saralla. Helsinki One Health -verkoston kaltainen yhteistyö ja tutkimus eri tiedekuntien välillä auttaa meitä ymmärtämään ja kehittämään yhteistä terveyttä eläinten, ihmisten ja ympäristön välillä, mikä on välttämätöntä tehokkaan ja kestävän ruoantuotannon jatkumisen kannalta myös Suomessa.