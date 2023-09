Europarlamentaarikko Alametsä Unionin tila -puheesta: “Puheesta puuttui täysin itsetutkiskelu niistä lupauksista, jotka ovat jääneet täyttämättä.”

“Yksi Von der Leyenin puheen pääteemoista oli ympäristö. Euroopan Green Deal, eli paketti monia ilmasto-ja ympäristölainsäädäntöhankkeita, on ollut komission kärkitavoitteita ja tuonut monia hyviä uudistuksia. Moni päätöksistä on kuitenkin vielä tekemättä. Ja jopa Von der Leyenin oma ryhmä EPP, johon myös kokoomus kuuluu, on viime aikoina vastustanut luonnonsuojelua. Ryhmä yritti esimerkiksi yhdessä teollisuuden ja maatalouden suurlobbareiden kanssa kaataa luonnon monimuotoisuutta suojelevan ennallistamisasetuksen”, toteaa Alametsä.

“On hyvä uutinen, että Von der Leyen otti kantaa oman puolueensa puheisiin sanomalla, että maatalous ja luonnonsuojelu kulkevat käsi kädessä. Hän korosti, että luonnon monimuotoisuudella on suuri merkitys ilmastokriisin torjumisessa ja myös ihmisten hyvinvoinnissa”, lisää Alametsä.

“Ihmisoikeudet jäivät Von der Leyenin puheessa todella huomioimatta siihen nähden, kuinka valtavia ihmisoikeusongelmia Euroopassa ja maailmassa on. Von der Leyen jätti kokonaan pois puheesta aiemmat lupauksensa seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen oikeuksien turvaamisesta. Hän kuittasi sateenkaarioikeudet lattealla toteamuksella Euroopasta, jossa jokainen “voi olla oma itsensä” ja “rakastaa ketä haluaa”. Samaan aikaan monet jäsenmaat ovat heikentäneet sateenkaarioikeuksia, ja vähemmistöt ovat vaarassa. Erityisesti äärioikeistolaiset puolueet, joiden kanssa EPP ja Kokoomus tekevät yhteistyötä, haluvat heikentää ihmisoikeuksia. On selkärangatonta, ettei Von der Leyen halua puuttua asiaan”, toteaa Alametsä.

“Kiitämme Vihreissä sitä, että Von der Leyen korosti irtautumista riippuvuudesta yksittäisistä maista, kuten Kiinasta, kaupassa ja esimerkiksi raaka-aineiden saatavuudessa. Samoin Von der Leyen vannotti EU:n pysyvän vakaasti Ukrainan rinnalla myös jatkossa. Tämä on ehdottoman tärkeää. Komissio neuvottelee yhä lisätuesta Ukrainalle, ja toivon tämän johtavan käytännön tekoihin ja taloudelliseen ja sotilaalliseen apuun. Sitä todella tarvitsevat sekä Ukraina, että koko Eurooppa”, päättää Alametsä.