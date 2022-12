Europarlamentaarikko Alviina Alametsä eksoottisten lemmikkien kaupasta Euroopassa: “EU tarvitsee yhteiset säännöt, joilla lisääntynyt villieläinten laiton kauppa saadaan lopetettua”

EU-jäsenmaiden lainsäädännöt koskien luonnonvaraisten ja eksoottisten eläinten kauppaa ja lemmikkieläimenä pitämistä poikkeavat toisistaan suuresti. Aiheesta ei ole myöskään yhteistä EU-lainsäädäntöä. “On käsittämätöntä, että esimerkiksi tiikerien, leijonien ja apinoiden pitäminen lemmikkinä on edelleen sallittua osassa EU-maista. Villieläinten laiton kauppa on miljardibisnes, joka kasvaa hälyttävällä vauhdilla Euroopassa”, meppi Alviina Alametsä selvittää kaupan nykytilaa.

Keskeisimpänä ratkaisuna päätöslauselma esittää EU:n laajuista niin sanottua positiivista listaa, jossa määriteltäisiin yksiselitteisesti mitä eläimiä EU-maissa voi myydä ja pitää lemmikkeinä. Nykyisellään lähes kaikilla jäsenmailla on luettelot eläimistä, joita ei saa pitää lemmikkinä. Nämä luettelot venyvät helposti tuhansiin lajeihin ja niitä pitää jatkuvasti päivittää, kun uusia lajeja tulee markkinoille. Ja kun kaikilla jäsenmailla on omansa, on valvonta vaikeaa.

“Turkimustiedon valossa positiivinen lista auttaisi puuttumaan luonnonvaraisten eläinten laittomaan kauppaan ja poistaisi järjestelmän porsaanreikiä”, Alametsä toteaa.

“Yhteisen listan rikkomisesta pitää myös tulla nykyistä tuntuvammat rangaistukset. Nykyisellään salakuljettajat selviävät useinmiten sakoilla ja laiton toiminta jatkuu”, hän jatkaa.

Alametsä toimi lausunnon valmistelussa vihreiden varjoesittelijä vetoomusvaliokunnassa, jossa hän on varajäsenenä. Hänestä parlamentti olisi voinut ottaa vielä tiukemman linjan joihinkin kysymyksiin, mutta hän on tyytyväinen, että parlamentin ylivoimainen enemmistö päätyi kannattamaan muun muassa positiivista listaa.

“Aihe on todella tärkeä. Villieläinten laiton kauppa vaarantaa luonnon, uhanalaisten lajien elämän ja eläinoikeudet. Suuri osa salakuljetetuista eläimistä kuolee kuljetuksen aikana tai pian sen jälkeen. Eläinten pitäminen puutteellisissa oloissa aiheuttaa niille valtavaa kärsimystä ja joidenkin lajien kohdalla se on vaaraksi myös ihmisille. Lisäksi eksoottiset lemmikit ovat uhka paikalliselle luonnolle, kun ne karkaavat tai omistajat hylkäävät ne.“ Alametsä tiivistää.