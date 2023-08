European Travel Awards 2023: Muumimaailma – paras perhelomakohde

European Travel Awards takana on talousjulkaisu EU Business News. Sen tarkoituksena on nostaa esiin Euroopan parhaita matkailun ja vapaa-ajan toimijoita. Esimerkillistä toimintaa tarvitaankin nyt enemmän kuin koskaan, sillä viime vuodet ovat olleet alalle poikkeuksellisen haastavia maailmanlaajuisesti.

”Kaikista vaikeuksista huolimatta nämä yritykset ovat nousseet voittajiksi. Ne ovat pitäneet johdonmukaisesti kiinni korkeasta laadustaan”, toteaa European Travel Awardsin edustaja Jessie Wilson.

Muumimaailma Oy:n toimitusjohtaja Tomi Lohikoski on otettu tunnustuksesta. ”Muumimaailman tehtävä on tuottaa iloa ihmisille, ikään katsomatta. Paras palkintomme on nähdä vieraidemme hymyilevän ja nauttivan, mutta totta kai tällainen kansainvälinen tunnustus lämmittää. Se kertoo, että teemme asioita oikein.”

Naantalissa sijaitseva Muumimaailma on avoinna 20.8. asti joka päivä klo 11-17.

Tutustu European Travel Awardsiin : https://www.eubusinessnews.com/awards/european-travel-awards/

Lisätietoja: Ann-Karin Koskinen, ann-karin.koskinen@muumimaailma.fi, 040 5900701