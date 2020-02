EVA MENESTYI KANSAINVÄLISESSÄ THINK TANK -LISTAUKSESSA

Ajatushautomo Elinkeinoelämän valtuuskunta EVA sijoittui sijalle 102 kansainvälisessä ajatushautomolistauksessa 2019 Top Think Tanks in Western Europe -kategoriassa. Luokan ykköseksi nousi Brysselissä toimiva Bruegel. Ulkopoliittinen instituutti on samalla listalla sijalla 38 ja World Institute for Development Economics Research (WIDER) sijalla 121. Think tankeja listattiin ko. kategoriassa 141.

EVA sijoittui myös 2019 Top International Economics Policy Think Tanks - (sija 57/85) ja 2019 Top International Development Policy Think Tanks -kategorioissa (sija 106/131). Näillä kahdella listalla EVAn sijoitus myös hieman koheni edellisvuodesta.

“Maailmalla think tankien taso on todella kova. Olen ilahtunut EVAn sijoituksesta kattavassa kansainvälisessä selvityksessä. Teemme jatkuvasti kansainvälistä yhteistyötä”, toteaa EVAn johtaja Emilia Kullas.

2019 Global Go To Think Tank Index Report on University of Pennsylvanian Think Tanks and Civil Societies Programin tekemä. Se julkaistiin tammikuun 2020 lopussa. Raportissa listataan kutsuäänestykseen perustuen ajatushautomoja lukuisissa eri kategorioissa muun muassa aihealue ja maantieteellinen alue huomioon ottaen. Ajatushautomolistaukseen osallistui lähes 4 000 ihmistä. Think Tanks and Civil Societies Programin tiedossa on yli 8 200 ajatushautomoa, joista yli 2 200 sijaitsee Euroopassa. Raportteja on tehty yli kymmenen vuotta.

Global Go To Think Tank Index Report on luettavissa ja ladattavissa osoitteessa: https://repository.upenn.edu/think_tanks/17/