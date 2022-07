EVAn ekonomisti vaihtuu – Sanna Kurronen Suomen Pankkiin

Suomi uudessa maailmanjärjestyksessä – Suomen Nato-jäsenyys parantaa myös Venäjän turvallisuutta, puolustusmenot voivat nopeuttaa tuottavuuskasvua 16.6.2022 06:00:00 EEST | Tiedote

Venäjän presidentin Vladimir Putinin aloittama hyökkäyssota on luonut uuden lännen, joka on entistä yhtenäisempi, laajempi ja valmis määrätietoisesti puolustamaan omia arvojaan. EVA Raportti Uusi Länsi on 12 asiantuntijan näkemys siitä, mitä vaikutuksia Suomen ja Ruotsin Nato-jäsenyydellä ja Ukrainan sodalla on maailmaan.