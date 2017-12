Evenemang i Naturens hus Villa Elfvik januari - februari 2018

Espoolaisten lasten ja nuorten harrastustarjontaa kehitetään yhdessä urheiluseurojen kanssa 28.12.2017 13:28 | Tiedote

Espoon liikuntapalvelut on päättänyt jakaa 44 urheiluseuralle yhteensä 38 000 euroa. Tuen perusteena on osallistuminen lapsille ja nuorille suunnatun maksuttoman liikuntapolun rakentamiseen. Maksutonta liikuntaa on tarjolla ympäri Espoota, mm. WAU-, MUUVI- ja JUMPPI-ryhminä.