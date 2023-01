Evijärven happitilannetta pyritään parantamaan tänä talvena vain vedenkierrättimen avulla

Pulssituksella eli vedenpinnan laskulla ja nostolla on pyritty parantamaan erityisesti Evijärven lahtialueiden veden vaihtuvuutta. Pulssitus on toteutettu yleensä tammikuun puolivälin paikkeilla ja uusittu mahdollisuuksien mukaan maaliskuun alussa. Pulssituksen seurauksena on vettä usein noussut jään päälle ja jääolot ovat heikentyneet. Tämä on puolestaan aiheuttanut haittoja virkistyskäytölle ja kalastukselle.

Tästä talvesta pyritään Evijärvellä selviämään ilman pulssitusta ja happitilannetta parantamaan ilmastamalla vettä Inanlahdella vedenkierrättimen avulla. ELY-keskus pyrkii asentamaan kierrättimen Rusiskaansalmen sillan kohdalle viikolla 3. Ilmastus heikentää jäätä Inansaaren siltojen ja Hyöpakanselän salmen alueella. Alue merkitään varoitusmerkeillä ennen vedenkierrättimen asentamista.

Evijärven ja sen lahtialueiden happitilannetta seurataan tänä talvena tehostetusti. Jos happitilanne on jo alkutalvesta poikkeuksellisen heikko, niin pulssituksen tarvetta harkitaan uudestaan.