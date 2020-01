Evolver yhdistää Pohjoismaiden rakentamisen tietomallinnuksen markkinat ostamalla yritykset M.A.D., Graphisoft Norge ja Nolliplan

Maarianhamina/Helsinki/Tukholma/Oslo 17.1.2020. 16. tammikuuta Evolver Fund I on hankkinut osake-enemmistön yhtiöistä M.A.D. Oy (Suomi), Graphisoft Norge (Arktis AS, Norja) ja Nolliplan AB (Ruotsi). Yritykset ovat erikoistuneet rakentamisen tietomallinnuksen Open BIM -pohjaisiin ohjelmistoihin ja -ratkaisuihin. Kukin yritys on markkinajohtaja maassaan. Uuden pohjoismaisen konsernin liikevaihto on noin 16 miljoonaa euroa. Operatiivinen johto jatkaa tehtävässään, ja entisillä pääomistajilla on jatkossakin vahva panos.

Uusi konserni tarjoaa asiakkailleen ainutlaatuisia hyötyjä tuotteillaan, asiantuntemuksellaan ja paikallisella läsnäolollaan. Samalla se varmistaa asemansa Pohjoismaiden johtavana Open BIM -pohjaisten tietomallinnusratkaisujen toimittajana. Markkina-asemansa ansiosta konsernista tulee entistä mielenkiintoisempi kumppani niin nykyisille kuin uusillekin asiakkaille sekä ohjelmistojen toimittajille. Yritykset jatkavat toimintaansa nykyisillä liikenimillään. Konsernin pääkonttori perustetaan Helsinkiin. Graphisoft Norgen entinen pääomistaja ja uuden konsernin toimitusjohtaja Halvor Sandbu kommentoi kauppaa näin: ”Yhdessä meistä tulee vahvempi toimija kuin mitä olimme erillämme. Sulautumalla voimme hyödyntää toistemme taitoja ja resursseja sekä parantaa asiakaspalveluamme entisestään. Synergia tuo tehokkuutta, ja Evolver on aktiivinen, tukeva pääomistaja. Jatkamme kehittymistä yhteisen suunnitelman mukaisesti. Minä ja kollegani haluamme jatkossakin auttaa asiakkaitamme ymmärtämään niitä monia mahdollisuuksia, joita digitalisaatio rakennusalalle tuo.” ”Olemme hyvin tyytyväisiä kauppaan. Rakennusalan digitalisaatiolla on edessään huikea tulevaisuus, joka koskettaa paitsi asiakkaitamme myös koko yhteiskuntaa. Mahdollisuudet virtaviivaistaa ja lisätä tuottavuutta ovat valtavat. Nykyinen markkina-asema tekee meistä luonnollisen kumppanin niin asiakkaille kuin ohjelmistoyrityksillekin sekä luo erinomaiset edellytykset kasvulle. Tulemme tukemaan yrityksen johtoa kaikin tavoin yhteisellä matkallamme”, sanoo Erik Flodin, Evolver Equity Oy:n osakas ja tulevan hallituksen puheenjohtaja. M.A.D. Oy M.A.D. on Suomen johtava rakentamisen tietomallintamisen asiantuntijayritys. M.A.D. on ArchiCAD-ohjelmiston edustaja Suomessa ja tarjoaa laajan valikoiman BIM-ohjelmistoja sekä koulutus- ja konsultointipalveluita arkkitehtitoimistoille ja rakennusalalle. Yritys sijaitsee Helsingissä ja työllistää noin 20 henkilöä. www.mad.fi Nolliplan AB Nolliplan tarjoaa BIM-ohjelmistoja, -palveluita ja -kokonaisratkaisuja Ruotsin arkkitehtuuri- ja rakennusalalle. Yhtiö on Ruotsin markkinoiden ainoa ArchiCAD-, Solibri- ja Vico-tuotteiden edustaja. Yhtiön asiakkaita ovat arkkitehtitoimistot, suunnittelijat ja rakennusurakoitsijat. Yrityksellä on toimistot Tukholmassa, Malmössä ja Göteborgissa. Nolliplan työllistää 17 henkilöä. www.nolliplan.se Arktis AS Arktis tarjoaa Norjan rakennusalalle innovatiivisia digitaalisia työkaluja ja räätälöityjä palveluita. Yhtiö on maan ArchiCAD-, Solibri- ja ArchiFrame-ohjelmistojen jakelija. Sen asiakkaita ovat arkkitehtitoimistot, suunnittelijat ja rakennuliikkeet sekä pientalotehtaat. Vuodesta 2008 yritys on käyttänyt Graphisoft-liikenimeä. Yritys sijaitsee Oslossa ja työllistää noin 20 henkilöä. www.graphisoft.no Evolver Equity Evolver Equity on suomalainen pääomasijoitusyhtiö, joka tekee buyout-sijoituksia pohjoismaisiin PK-yrityksiin. Evolver auttaa omistajavetoisia yrityksiä saavuttamaan potentiaalinsa tarjoamalla osaamista, pääomaa ja työkaluja liiketoiminnan kestävään kehittämiseen ja kasvun vauhdittamiseen. Vuodesta 2009 Evolver on tehnyt lähes 30 yritystransaktiota. Evolver on Finanssivalvonnan ylläpitämään julkiseen rekisteriin rekisteröity vaihtoehtorahastojen hoitaja, sekä Pääomasijoittajat ry:n jäsen. www.evolverequity.com

