Ex-ammattisotilaan toimintatrilleri tutustuttaa lukijan Venäjän mafiaan ja vie keskelle Ukrainan sotaa

Jaa

Kirjailija Seppo Mustaluoto on tehnyt pitkän uran ammattisotilaana ja lainvalvontaviranomaisena eri puolilla Suomea ja kansainvälisissä tehtävissä. Tämä näkyy Mustaluodon trillereissä, joissa yksityiskohdat pitävät kutinsa niin välineiden, toimintamallien kuin tapahtumapaikkojenkin osalta. Reikäpää (Gummerus) avaa kiinnostavasti Venäjän mafian kehitystä 1990-luvulta tähän päivään ja kiidättää lukijan kyttäyskeikalta Montenegrosta keskelle Ukrainan sotaa. Romaani ilmestyy 1.7.

Seppo Mustaluoto seuraa tarkasti itänaapurimme tilannetta ja toimintaa. Hän on itse ollut työtehtävissä Puolan ja Ukrainan rajalla Frontexin operaatiossa. Kirjaa varten hän kertoo haastatelleensa useita entisiä kollegoitaan, jotka työskentelevät ETYJ:n tulitaukovalvojina tai muissa vastaavissa tehtävissä molemmin puolin Ukrainan sodan kontaktilinjaa.

”Ukrainan tilanne on pysynyt varsin muuttumattomana usean vuoden ajan. Venäjä haluaa pitää konfliktin jäätyneenä ja tarvittaessa kiristää tilannetta tekemällä Ukrainassa jotakin – tai uhkaamalla tehdä. Konfliktin loppua ei ole nähtävissä Venäjän nykyisen johdon aikana”, Mustaluoto arvioi.

Hän kertoo, että kirjoitusprosessissa eniten taustatyötä vaati Venäjän mafiaan liittyvien yksityiskohtien tarkistaminen. Paljon tuttuakin oli. Mustaluoto avaa romaanissaan kiinnostavasti muun muassa sotateknologiaa ja taktiikkaa. "Kirjassa käsitellyt tarkka-ampumiseen liittyvät asiat ovat kyllä sen verran hyvin selkärangassa, että niitä asioita ei tarvinnut googlailla", hän toteaa.

Seppo Mustaluoto on syntynyt Savossa. Hän on tehnyt pitkän uran ammattisotilaana ja lainvalvontaviranomaisena eri puolilla Suomea ja kansainvälisissä tehtävissä. Nyttemmin asuessaan Uudenmaan syrjäisellä maaseudulla hän kirjoittaa, tekee metsätöitä ja toimii keksijänä ja yrittäjänä. Kirjailijan harrastuksiin kuuluvat koirat, metsästys, lukeminen, ruumiinkulttuuri ja single malt -viskit. Häneltä on ilmestynyt aikaisemmin romaanit Slaavilainen peli (2018), Kuoleman safari (2019) ja Totuuden kuriiri (2020).

Seppo Mustaluoto: Reikäpää

286 sivua

äänikirja ilmestyy 2.8., lukija Markus Niemi