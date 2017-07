Ex-komissaari Janez Potocnik: Metsän käytön ja ympäristön tarpeet voidaan yhdistää

26.7.2017 11:48 | Audiomedia Oy

Kaksi kautta Barroson johtamassa komissiossa tieteestä ja ympäristöasioista vastannut komissaari Janez Potocnik näkee kestävässä metsätaloudessa suuren potentiaalin erityisesti Suomen kaltaisissa metsämaissa. - Metsäpohjaisessa biotaloudessa on mahdollisuus tutkimustyöllä kehittää ja edistää muutosta nykyiseen kertakäyttökulttuuriin. On järkevää pyrkiä tuottamaan uusiutuvaan materiaalin pohjautuvia kierrätyskelpoisia tuotteita, joilla voidaan korvata öljypohjaisia tuotteita.

Komissaarikausien jälkeen tohtori Potočnik on toiminut YK:n ympäristöohjelman International Reseurce Panelin (IRP) ilmastomuutosta ja resurssihallintaa seuraavana puheenjohtajana.

- On vain muistettava kestävyyden periaate metsien käytössä. Jos käytät liikaa luonnonvaroja metsäpohjaisen biotalouden tuotantoon, metsävarojen vähenemisen myötä samat ongelmat tulevat eteen kuin nykyisessäkin taloudessa. Kestävyyden kriteerejä noudattamalla kannatan vahvasti metsäpohjaisen biotalouden edistämistä.

Muovi korvattava uusiutuvilla

Yhtenä suurimmista ympäristöhaasteista liittyy Potocnikin mielestä muovin käyttöön, joka on aiheuttanut suuria ongelmia. - Muovin korvaaminen biopohjaisilla, kierrätettävillä materiaaleilla on tärkeä osa ratkaisua. Hyviä esimerkkejä tästä on jo olemassa, kuten muovin korvaaminen pakkausmateriaaleissa. Muovin korvaaminen puupohjaisilla ratkaisuilla on yksi suurimmista innovaatioista ja siinä on paljon potentiaalia uusien tuotteiden jatkokehittämiseen.

- Tulevaisuuden biotalouden näkymässä on kasvua ja työmahdollisuuksia. Tässä on suuri innovatiivinen mahdollisuus myös talouden ja työllisyyden kannalta. Suuri odotusarvo kohdistuu myös uusiin ratkaisuihin metsäpohjaisten tuotteiden jalostuksessa ja tuotannossa.

Puun käyttöä rakentamiseen Potocnik pitää kestävän metsätalouden kriteereiden pohjalta perusteltuna. - Vähähiilisestä puurakentamisesta on tulossa merkittävä keino ilmastomuutoksen hillintään.

Ympäristön ja talouden tarpeet voidaan yhdistää

Euroopan taloudessa on Potocnikin mukaan käynnissä ympäristötekijöitä korostava talouden muutos, jossa biotaloudella ja kiertotaloudella on suuri merkitys. - Voimme yhdistää ympäristön ja talouden tarpeet, kun teemme sen fiksusti kestävyyden kriteerejä ja elinkaariajattelua noudattaen.

- Vaikka sekä Suomessa että kotonani Sloveniassa metsätase on hyvällä tolalla, tulee arvioida koko ajan paikallista tilannetta globaalista näkökulmasta. Vaikka me noudattaisimme Euroopassa hyviä kestävän metsätalouden periaatteita, maailman suurimmat metsäalueet ovat Brasilian ja Indonesian kaltaisissa maissa, joissa tapahtuu metsäkatoa koko ajan.

Markku Laukkanen