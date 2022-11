FA laskee finanssialan verotiedot keskiviikkoaamuna 9. marraskuuta

Arno Ahosniemi Finanssiala ry:n uudeksi toimitusjohtajaksi 21.10.2022 13:00:03 EEST | Tiedote

Arno Ahosniemi on valittu Finanssiala ry:n (FA) uudeksi toimitusjohtajaksi. Hän siirtyy tehtävään Alma Talentin toimitusten johtajan ja Kauppalehden vastaavan päätoimittajan tehtävästä. Ahosniemi on työskennellyt myös Kauppalehden Brysselin kirjeenvaihtajana. Koulutukseltaan hän on valtiotieteiden maisteri ja Master of Business Administration MBA. Ahosniemi aloittaa FA:ssa vuoden 2023 alkupuoliskolla.