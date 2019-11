FA laskee finanssialan verotiedot maanantaiaamuna

ASP-säästämisen suosio kasvaa kasvamistaan 15.10.2019 08:00:00 EEST | Tiedote

ASP-tilien lukumäärä on kymmenessä vuodessa yli kuusinkertaistunut. Voimassaolevia ASP-tilejä on nyt yli 153 000. Vuonna 2009 niitä oli runsaat 24 000. Tileillä olevien talletusten määrä on kahdeksankertaistunut. ASP-tileillä on tällä hetkellä lähes 1,1 miljardia euroa. Vuonna 2009 summa oli 128 miljoonaa.