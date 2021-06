FA palkitsee Savonlinnan sankarinuoret

Jaa

Kolmen urhean nuoren, Samu Silventoisen, Eerika Pasasen ja Sari Veijalaisen ripeä toiminta saattoi pelastaa ihmishenkiä Savonlinnassa juhannusyönä riehuneessa kerrostalopalossa. Autossa yöllistä ukkosta katselemassa olleet nuoret havaitsivat palon ja soittivat heti hätäkeskukseen. Sen lisäksi he ryntäsivät porraskäytävään herättämään asukkaita, jotta nämä ehtisivät ulos palavasta talosta. Vakuutusyhtiöitä edustava Finanssiala ry (FA) on päättänyt antaa kullekin nuorelle tuhannen euron tunnustuksen sankarillisesta pelastustyöstä.

Nuoret hakkasivat asuntojen ovia ja soittivat ovikelloja saadakseen ihmiset hereille.

”Juoksin autosta vauhdilla pois ja soitin hätäkeskukseen. Talon alaovi oli onneksi auki. Juostiin sitten kerros kerrokselta asukkaita pihalle sieltä, oikeastaan kaikki asukkaat olivat nukkumassa. Sitä mukaa porukkaa pihalle, kun saatiin”, kertoi Eerika Pasanen Itä-Savolle.



Kiivaassa mediapyörityksessä olevat Samu Silventoinen, Eerika Pasanen ja Sari Veijalainen ovat yllättyneitä ja ilahtuneita kuulleessaan tuhannen euron tunnustuksesta.



Mahdollisesti salamaniskusta tuleen syttynyt kerrostalo kärsi mittavat vauriot. Johtava asiantuntija Petri Mero Finanssiala ry:stä kiittelee nuoria erityisesti ripeydestä.



”Tulipalossa yksikin minuutti on pitkä aika. Oikeaoppisesti nuoret soittivat ensimmäisenä hätäkeskukseen, jotta pelastusalan ammattilaiset saatiin pikaisesti apuun. Urhea, tosin ehkä uhkarohkeakin, ryntääminen palavaan taloon asukkaita herättämään, saattoi pelastaa ihmishenkiä.”



”Palon syy ja sen massiivinen leviäminen on syytä selvittää tarkoin. On erittäin harvinaista, että salama sytyttää kerrostalopalon tällä tavalla”, Mero sanoo.