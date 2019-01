Facebook ja Suomen Yrittäjät yhteistyöhön 

Yhteisöpalvelu Facebook ryhtyy Suomen Yrittäjien yhteistyökumppaniksi. Facebook on yksi Nuorten yrittäjien vuosittaisen Get Together -tapahtuman pääkumppaneista.

Yli 2,8 miljoonaa suomalaista käyttää Facebookia kuukausittain, ja se on yrittäjienkin eniten käyttämä sosiaalisen median kanava.

Facebook lähtee kumppaniksi Suomen Yrittäjien Nuoren yrittäjien vuosittaiseen tapahtumaan Get Together -kokoontumiseen. Get Together järjestetään tänä vuonna Kauhavalla PowerParkissa 24.-25.5. Facebook on yksi tapahtuman pääyhteistyökumppaneista. Muut pääyhteistyökumppanit ovat Finnvera, Fennia ja Elo.



- Luvassa on muun muassa inspiraatiota täynnä oleva Uskalla ajatella isosti -puheenvuoro ja työpaja Get Togetheriin osallistuville. Huipputietoa ja konkreettisia vinkkejä on siis tulossa, Nuorten yrittäjien toiminnasta vastaava verkostopäällikkö Aicha Manai kertoo.



- Uskalla ajatella isosti on tärkeä viesti suomalaisille yrityksille. Nykymaailmassa pieni voi nopeammin kuin koskaan ennen olla iso. Globaali on nykyisin saavutettavampi kuin vielä vuosikymmen sitten. Tästä syystä on tärkeää, että myös meillä Yrittäjissä on kansainvälisiä toimijoita kumppaneina, Suomen Yrittäjien viestintäjohtaja Taru Jussila sanoo.



Yrittäjille tietoa Facebookin tarjoamista markkinointi- ja verkostoitumismahdollisuuksista



Facebook on kutsunut joukon Yrittäjien jäsenyrityksiä vuosittaiseen Gather-tapahtumaansa Dubliniin.



- Lähdemme Dubliniin sunnuntaina, ja palaamme mukanamme toivottavasti laaja joukko uusia kontakteja ja käytännöllisiä vinkkejä. Olemme Gatherissa mukana viiden jäsenyrittäjämme kanssa. Nämä yrittäjät toimivat erilaisilla toimialoilla ympäri Suomea; yhteistä heille on se, että Facebook ja Instagram ovat keskeisessä roolissa heidän liiketoiminnassaan, Jussila kertoo.



Gather järjestetään Dublinissa maanantaina 21.1.



Tammikuun lopulla Facebook järjestää ensimmäisen Facebook Connect -tilaisuutensa Helsingissä. Myös sinne on kutsuttu Suomen Yrittäjien jäsenyrittäjiä.



- Lähes kolme miljoonaa kuukausittaista käyttäjää tarkoittaa monelle yrittäjälle hienoa mahdollisuutta kasvattaa ja kehittää hyvin monen eri toimialan yrityksiään. Facebook tuo tilaisuuteen asiantuntijoitaan kertomaan, kuinka oppia käyttämään Facebookia ja Instagramia menestyksekkäästi yrittäjän liiketoiminnassa ja sen mainostamisessa, Jussila kertoo.

Facebookin Suomen maajohtaja Sam Rihani uskoo yritysten saavan Connect-koulutustilaisuudesta paljon konkreettisia vinkkejä Facebookin ja Instagramin käyttöön.

- Kerromme esimerkiksi, miten luoda tarinoita ja videoita. Viestintä on nopeaa ja tarinoiden on herätettävä heti huomiota.

Rihanin mukaan yrityksiä on herätettävä siihen, että sosiaalista mediaa käytetään pääosin mobiilisti.