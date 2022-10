Fafa’s -ketjun toimitusjohtaja kovaa kasvavan kiinteistönvälitysketjun johtoon

Myllyniemi on toiminut Fafa’s -ketjun toimitusjohtajana vuodesta 2019 asti vastaten ketjun kasvusta ja koko franchisingverkostosta. Hänen aikanaan menestyksekäs ja palkittu ravintolaketju on kasvanut kymmenestä yli neljänkymmenen ravintolan ketjuksi. Myllyniemi on toiminut myös franchisingin eurooppalaisen kattojärjestön the European Franchise Federationin eli EFF:n ja Suomen franchising yhdistyksen hallituksessa. Aikaisempaa franchising ja johtajakokemusta hänellä on McDonald’s Suomen johtoryhmästä, missä hän työskenteli ennen siirtymistään Fafa’sille.

Suomalaisomisteinen Strand Properties on vuonna 2020 perustettu yhtiö, joka toimii tällä hetkellä kiinteistönvälityksen parissa Espanjassa sekä kiinteistökehityksessä Suomessa. Yrityksen perustajat Sirena ja Anssi Kiviranta tunnetaan myös suomalaisen kiinteistövälitysyhtiön Bo LKV:n perustajina.

Strand Properties kertoi kesäkuussa tulevista kasvusuunnitelmistaan tiedottaessaan menestyksekkään ohjelmistoyhtiön Reaktorin perustajien Vesa Laurosen ja Antti Mäkelän merkittävästä miljoonan euron sijoituksesta yhtiön kasvuun. Yhtiö suunnittelee voimakasta laajentumista ensin Espanjassa sekä sen jälkeen muualla Euroopassa. Tuoreella rekrytoinnilla yhtiö vahvistaa osaamistaan franchise -liiketoiminnasta ja suunnittelee kasvua myös sen avulla omien toimistojen lisäksi.

- Villellä on vankka kokemus menestyksekkäästä palveluliiketoiminnan johtamisesta ja franchise -liiketoiminnan kehittämisestä. On hienoa, että saamme hänen osaamisensa käyttöön Strandin jo nyt vauhdikasta kasvua edistämään, toteaa Sirena Kiviranta.

Strand Properties on kasvanut yli 100% vuosivauhtia niin välittäjämäärissä kuin liikevaihdossa mitattuna. Yhtiö avaa jo neljättä toimistoa Espanjaan. Uusin toimisto avataan Palma de Mallorcalle tämän vuoden marraskuussa. Ensi vuonna vuorossa ovat Espanjan suurkaupungit Madrid, Barcelona sekä Valencia. Vuoden 2023 aikana yhtiö aikoo aloittaa laajentumisen myös Espanjan ulkopuolelle, kuten Italian markkinoille missä toimintaympäristö on Espanjan kaltainen. Vuonna 2024 tavoitteena on avata Saksaan ja Skandinaviaan, mistä löytyy normaalin kiinteistönvälityksen lisäksi asiakkaita myös loma-asunnoille.

- Strand Propertiesin liiketoimintamalli on jo todistanut toimivuutensa ja siitä on helppo lähteä kasvattamaan liiketoimintaa myös franchising toimintamallin kautta. Lisäksi yrityksen ydinosaamisessa näkyy laatu, design ja asioita tehdään ihmisten kautta. Tässä on resepti seuraavalle suomalaiselle menestystarinalle, toteaa Ville Myllyniemi.

Suomessa Strand Properties on aloittanut ensimmäisen kiinteistönkehityshankkeen ja uudenlaista sustainable premium -henkistä pientaloasumista tarjoavan Lilla Strand -konseptin ensimmäinen kohde valmistuu Espoon Gumböleen vuoden 2023 kesän aikana.