Fafa’s aloittaa yhteistyön kuljetuspalvelu Fiugen kanssa

Fafa's aloittaa ruoka-annosten kotiinkuljetukset yhteistyössä kotimaisen kuljetuspalvelu Fiugen kanssa 12.11. Fafa'sin pitaleiville ja salaateille voi tilata kuljetuksen Fafa’sin omasta verkkokaupasta. Fafa's Delivery kuljettaa ruoat asiakkailleen Uudenmaan alueella ja Turussa. Vuoden loppuun mennessä Fafa’s Delivery laajenee Tampereelle sekä ensi vuoden aikana Lahteen ja Jyväskylään.

- Mahtavaa olla mukana mahdollistamassa Fafa'sin erinomaisia palveluita asiakkailleen, eikä kaikkein vähiten siitä syystä, että Fafa’s on yksi minun ja perheeni lempiravintoloista. Avullamme Fafa'sin asiakkaat voivat tilata ruokansa suoraan kotiin. Yhteistyö Fafa'sin kanssa edistää hienosti Fiugen strategiaa laajentaa palvelua uusiin kaupunkeihin Suomessa, kertoo Fiugen toimitusjohtaja Jukka Tarkiainen.

- Fiuge on uudentyyppinen toimija kuljetuspalveluiden markkinassa ja olemme innokkaasti mukana tarjoamassa yrittäjillemme ja asiakkaillemme vaihtoehtoja, Myllyniemi toteaa. Me Fafa’silla uskomme, että kuljetuspalveluiden suosio jatkaa kasvamistaan. Vaikka etätöiden tekeminen on osaltaan siirtänyt lounaan syömistä kotioloihin, panostamme edelleen turvalliseen asiointiin kaikissa Fafa’sin ravintoloissa, Myllyniemi muistuttaa.

Fafa's

Fafa’s on vuodesta 2011 toiminut ravintolaketju, jonka kasvispainotteisen ruokalistan kulmakivinä toimivat täytetyt pitaleivät ja tuoreet salaatit. Fafa’s:n toimintaa ohjaavat laadukkaan ruoan lisäksi ympäristön ja yhteiskunnan hyvinvointiin keskittyvät arvot. Fafa’s kompensoi ensimmäisenä ravintolaketjuna Suomessa kaikki ravintoloiden toiminnasta aiheutuvat hiilidioksidipäästöt sisältäen myös epäsuorat päästöt.

Fiuge

Tunnusta väriä! Tilaa suoraan suosikkiravintolasta, me kuljetamme annokset kotiovelle.

Fiuge on vuonna 2018 perustettu kotimainen kuljetuspalvelu, joka toimii joukkoistuksen voimin. Tarjoamme sekä lämpösäädellyt ruokakuljetukset, että tavarakuljetukset yrityksille ja yksityisasiakkaille modernin teknologian avulla merkittävästi alan hintaa edullisemmin. Toimimme tällä hetkellä useilla paikkakunnilla ympäri Suomen ja tähtäämme koko Suomen ykköskuljettajiksi.