Fafa's avasi ravintolan Martinlaaksoon

Marraskuussa Fafa's avasi ravintolan Martinlaakson ostariin. Ravintolan omistaa yrittäjä Tayaba Islam. Fafa's Martinlaakso on yrittäjän toinen ravintola, Helsingissä toimivan Fafa's Kallion lisäksi.



"Olen ylpeä siitä, että pääsin avaamaan toisen Fafa's ravintolani Vantaalle.", kertoo Fafa's:n yrittäjä Tayaba Islam. "On ilo palvella asiakkaita uudella paikkakunnalla. Fafa's Delivery -palvelun avulla Vantaalaiset saavat herkut helposti ja turvallisesti suoraan kotiin syötäväksi.", Islam jatkaa.



Fafa's-ravintoloita on tällä hetkellä 44 Suomessa. Fast-casual -ketju jatkaa laajentumistaan avaamalla seuraavan ravintolan Helsingin Vallilaan ensi vuoden alussa ja etsii uusia liikepaikkoja Suomen suurista kaupungeista.

Ketjun Head of Franchise and Real Estate Anu Lindholm iloitsee siitä, kuinka Fafa’s konseptina houkuttelee naisyrittäjiä. ”On hienoa seurata kuinka upeasti naisyrittäjät ketjussamme menestyvät. Tayaba on panostanut erinomaiseen asiakaspalveluun ja tasalaatuiseen konseptin noudattamiseen, joka on poikinut hänelle ansaittua menestystä.”, Lindholm jatkaa