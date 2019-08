Fafa’s palvelee asiakkaita uusilla paikkakunnilla

Suomessa 2011 perustettu ja suomalaisessa omistuksessa oleva Fafa's on yksi kasvavimmista kasvisruokapainotteisista Fast Casual -ravintola konsepteista, joka kasvaa niin kotimaassa kuin ulkomaillakin.

Tutuksi tullut punainen viiva Fafa's-nimen yhteydessä toimii tällä hetkellä 3 eri maassa – Suomi, Viro ja Ruotsi. Suomessa on 35 Fafa's-ravintolaa, joista 21 on yksityisten lisenssinhaltijoiden eli yrittäjien omistuksessa. Yrittäjiä on yhteensä 10, ja etsimme aktiivisesti uusia yrittäjiä / franchising@fafas.fi

Tavoitteena on kasvaa yhteensä 60 ravintolaan Suomessa vuonna 2020 aikana, ja rikkoa 100 yksikköä vuoden 2022 aikana.