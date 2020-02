Fafa's Plats Oy:n uusi hallituksen puheenjohtaja

Tammikuussa 2020 Olli Kilpi nimettiin Fafa’s Plats Oy:n hallituksen puheenjohtajaksi.

Tammikuussa 2020 Olli Kilpi nimettiin Fafa’s Plats Oy:n hallituksen puheenjohtajaksi. Kilpi liittyi Fafa’s Plats Oy:n hallituksen jäseneksi toukokuussa 2019.

Aikaisemmin Kilpi on tehnyt pitkän uran markkinoinnin ja viestinnän parissa sekä toiminut johtotehtävissä pikaruoka-alalla Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa.

Suomessa 2011 perustettu ja suomalaisessa omistuksessa oleva Fafa’s on yksi nopeimmin kasvavista kasvisruokapainotteisista Fast Casual -ravintolakonsepteista, joka kasvaa niin kotimaassa kuin ulkomaillakin.

Tutuksi tullut punainen viiva Fafa's-nimen yhteydessä toimii tällä hetkellä 4 eri maassa – Suomi, Viro, Ruotsi ja Englanti. Fafa’s:lla on yli 40 ravintolaa, joista 31 on yksityisten lisenssinhaltijoiden eli yrittäjien omistuksessa. Tavoitteena on kasvaa yli 50 ravintolaan Suomessa ja ulkomailla vuoden 2020 aikana, ja rikkoa 100 yksikköä vuoteen 2023 mennessä.

Fafa’s etsii aktiivisesti uusia yrittäjiä. Jos olet kiinnostunut yrittäjyydestä, ota yhteytä franchising@fafas.fi