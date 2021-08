Fallero-falafel nousi Suomalaiseksi menestysreseptiksi – Jyrki Sukula: ”Hämmentävän lähellä ravintolatasoista tuotetta”

Jaa

Vuoden 2021 Suomalainen menestysresepti -kilpailun on voittanut ravintoloitsija Marjaana Pohjola Fallero-falafeleillaan. S-ryhmässä uskotaan suomalaisista raaka-aineista valmistettujen ja ravintolatasoisiksi kehuttujen falafelien nousevan vuoden myydyimmäksi uutuustuotteeksi edeltävien voittajien tapaan.

S-ryhmän järjestämässä Suomalainen menestysresepti -kilpailussa etsittiin jälleen uutta kotimaista ruokahittiä. Kilpailua ja tuotekehitystä seurattiin MTV3-kanavalla kesän ajan ja voittaja ratkesi keskiviikkoiltana 25.8. esitetyssä finaalilähetyksessä. Kauden voittajaksi kruunattiin paimiolaisen ravintoloitsijan Marjaana Pohjolan Fallero-härkäpapufalafelit. Fallero tulee nyt myyntiin kahdella makuvariantilla: herne-lehtikaali ja punajuuri.

Fallero on falafelin suomalainen ja ekologisempi versio, joka valmistetaan härkäpavuista, kasviksista ja mausteista.

”Erityisen hienoa on se, että tuote on valmistettu nimenomaan kotimaisista härkäpavuista, jonka viljely on Suomelle erittäin merkittävää monistakin syistä; se esimerkiksi sitoo typpeä ja tuottaa hyvää proteiinia. Tuote on paitsi hämmentävän lähellä ravintolatasoista tuotetta mutta myös täysin tekijöidensä näköinen. Kokonaisuudessa yhdistyivät tuotteen erinomainen laatu sekä skaalattavuus isoon tuotantoon. Teollisen valmistuksen näkökulmasta tuotteen makujen ja rakenteen suhteen on nähty huomattavan paljon vaivaa eikä kompromisseja ole tehty. Tuotteessa yhdistyvät luovalla tavalla pohjoismaiset raaka-aineet, kuten punajuuri, kaali ja herne, jotka näillä leveysasteilla ovat maailman parhaita”, kommentoi kilpailun tuomaristoon kuuluva kokki ja ruoan monialayrittäjä Jyrki Sukula.

Sukulan lisäksi kilpailun tuomareina toimivat Finlaysonin luova johtaja Jukka Kurttila, tuotekehitysyhtiö Foodwestin tutkimusjohtaja Suvi Luoma ja S-ryhmän päivittäistavarakaupan johtaja Sampo Päällysaho. Kilpailun palkintona voittaja saa paikan S-ryhmän kauppojen hyllyillä syksyn ykköslanseerauksena.

”Uskon vahvasti Falleron suosioon, jopa edelliskauden voittajatuotteen huippumyynnit ylittävänä. Fallerolla on monta vahvuutta, mutta suurin niistä on valloittava maku”, toteaa Sampo Päällysaho.

Finaalituotteissa korostuivat megatrendit ja uudistamishalu

Suomalainen menestysresepti -kilpailu on siivittänyt suomalaisia ruokainnovaatioita jo kolme vuotta. Aikaisempina vuosina voittajatuotteiksi on kruunattu paistopisteiltä tuttu Rostis sekä kaura-siemenpyörykkä Boltsi.

Tänä vuonna finaalissa kisasivat Falleron lisäksi Foodinin Chia Good -luomuvälipala, Bean Betterin fermentoidut härkäpapupalat, Leivon Leipomon Kaurakas-putkipasta, Kamaboko Finlandin savustetusta lahnasta valmistettu Leikkala-kalaleikkele sekä KomeroFoodin Ateriakippo.

”Finalistien tuotteissa korostuivat tämän hetken suurimmat megatrendit, kuten vastuullisuus, ympäristö sekä ravitsemusnäkökulmat. Samalla tuotteista huokui halu tuoda täysin uutta näkökulmaa vanhoihin tuoteryhmiin, kuten aamu- ja välipala-, valmisruoka- ja leikkelekategorioihin. Nämä ovat kaikki olemassa olevia tuoteryhmiä uudistavia tuotteita. Kaikki kuusi finalistia olivat älyttömän hyviä ja kilpailu oli todella tiukka, mistä kertoo se, että voittaja ratkesi aidosti vasta finaalijaksossa.”, arvioi Sukula.

Kehittäjäasennetta, jota alalle tarvitaan

Kilpailun voittaja Marjaana Pohjola on jo vuosia tehnyt suomalaisille tutuksi herkullisia kasvisruokiaan turkulaisessa Kuori- ja Roots Kitchen -ravintolassaan. Samaa laadukkuutta halutaan tuoda nyt laajemmin ihmisten lautasille uudessa muodossa.

”Olimme alusta lähtien hyvin periksiantamattomia tuotteen suhteen ja paiskimme todella paljon töitä, jotta saimme hiottua ravintolastamme tutun Falleron teollisessa tuotannossa mahdollisimman laadukkaaksi ja kotikutoiseksi. Nämä kuusi kuukautta ovat olleet tuotteellemme oikeanlainen kiihdytyskaista jatkoa varten. Tunnen suurta kiitollisuutta ohjelmaa, tuomaristoa ja kilpakumppaneitamme kohtaan kaikesta avusta, mitä olemme kuluneen vuoden aikana saaneet – ja siitä, että olemme saaneet mahdollisuuden kehittää jotain aivan uutta ja innostavaa. Olo on helpottunut, sillä kuuden kuukauden puristus on saatu viimein päätökseen, mutta toisaalta tästä ne työt oikeasti vasta alkavat”, iloitsee Marjaana Pohjola.

”Kauden aikana näimme, miten äärimmäisesti tekijät sitoutuivat tuotteen kehittämiseen. Marjaanan intohimo edustaa juuri sellaista kehittäjäasennetta, jota alalle tarvitaan”, kommentoi Jyrki Sukula.

Kaikki finalistituotteet löytyvät valikoiduista S-ryhmän ruokakaupoista (Prisma, S-market, Sale, Alepa, Food Market Herkku) 26.8. alkaen. Omassa lähimyymälässä myynnissä olevat tuotteet voi tarkistaa kätevästi Foodie.fi-palvelusta.