FAluotain-tilaisuus 1.4. klo 8.30 - Liity mukaan ja osallistu keskusteluun

FA : Finnveran takausvaltuuksia nostettava helpottamaan luototusta 19.3.2020 12:26:39 EET | Tiedote

Talouden liki äkkipysähdyksen seurauksena moni yritys on nopeasti ajautumassa merkittäviin maksuvalmius- ja kannattavuusongelmiin. Suomalainen pankkisektori on valmis jatkamaan yritysten ja kotitalouksien luotottamista, mutta on välttämätöntä, että yhteiskunta tulee kantamaan osan kasvaneista luottotappioriskeistä.