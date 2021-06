FA:n Kivisaari kolumnissaan: Yrittäjien työtulon määrittelyssä parannettavaa

Pankkibarometri: Pankinjohtajat odottavat yritysluottojen kysynnän kasvavan 18.6.2021 08:13:18 EEST | Tiedote

Finanssiala ry:n (FA) tuoreen Pankkibarometrin mukaan yritysten luotonkysynnässä on näkyvissä suhdanteen muutos. Yritysten luotonkysyntä oli pitkään alavireistä, mutta kevään 2021 aikana luottoja on myönnetty enemmän kuin viime vuonna samaan aikaan. Yritysten luotonkysynnän odotuksissa on näkyvissä selkeätä kasvua nyt myös investointeja varten. Kotitalouksien luotonkysyntä jatkuu edelleen vilkkaana ja odotukset lähikuukausien lainanottohalukkuudesta ovat myös hyvät. Barometrikysely II/2021 tehtiin pankinjohtajille touko-kesäkuun vaihteessa.