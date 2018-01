FA:n ruoriin palaava Kauppi: Asuntolainahanoja ei saa kiristää

Asuntoluottojen sääntelyn tiukentaminen esimerkiksi ottamalla käyttöön uusia tulosidonnaisia lainakattoja vaikeuttaisi työvoiman liikkuvuutta, varoittaa Finanssiala ry:n (FA) toimitusjohtajaksi äitiysvapaalta palaava Piia-Noora Kauppi. "Sääntelyn tiukentaminen torpedoisi talouskasvua, joka vihdoin on saatu nousuun. Kotitalouksien mahdollisuuksia muuttaa työn perässä pitää helpottaa eikä vaikeuttaa", Kauppi muistuttaa.

Vapusta asti äitiysvapaalla ollut Kauppi on palannut Finanssiala ry:n peräsimeen vuoden alussa. Yksi vuoden 2018 tärkeistä teemoista on talouskasvun ja työvoiman liikkuvuuden tukeminen pitämällä muun muassa asuntorahoitus hyvin toimivana.

"Kotitalouksien velkaantumista on seurattava tarkasti. Myös taloustaitojen ylläpidosta on huolehdittava. Kykyä pitää huolta omasta taloudestaan on alettava kehittää jo kouluaikana", Kauppi sanoo.

Kaupin mukaan viime aikoina käyty keskustelu kotitalouksen velkaantumisen riskeistä ei ole ollut ihan tasapainoista. "Velkojen lisäksi on otettava huomioon myös kotitalouksien rahoitus- ja muun varallisuuden määrä sekä sen jakautuminen kotitalouksien kesken."

Kotitalouksien rahoitusvarallisuus on euroissa mitattuna lähes kolminkertaistunut 2000-luvun alusta. Sen lisäksi on asuntovarallisuutta ja muuta kiinteää omaisuutta. Kauppi muistuttaa, että suuria velkoja on usein niillä, joilla on myös varallisuutta. Vaikka velka suhteessa tuloihin olisikin suuri, voi kotitaloudella silti olla reilusti pelivaraa varallisuuden ansiosta.

"Asiakkaan maksukykyä arvioidaan luottopäätöstä tehtäessä sen hetkistä korkotasoa huomattavasti korkeammilla koroilla. Suomessa asuntoluotot on perinteisesti maksettu hyvin takaisin. Jos asuntorahoitukseen liittyvät riskit jostain syystä kasvaisivat voimakkaasti, nykyinen lainakatto sisältää mahdollisuuden rajoittaa luotonantoa. Uusia lainakattoja ei siis tule ottaa käyttöön", Kauppi korostaa.

Asuntolainojen nosto on pysynyt Suomen Pankin tuoreen tilaston mukaan tasaisena, kun taas kulutusluottojen kasvuvauhti on selvästi kiihtynyt.

"Positiivinen luottotietorekisteri voisi olla yksi keino ehkäistä kotitalouksien ylivelkaantumista. Maksuhäiriömerkinnät ovat kasvava ongelma, johon luottorekisteri voisi auttaa", Kauppi pohtii.

Konttaajan pää kolisee

Kauppi on nauttinut vanhempainvapaasta täysin siemauksin. Kaupin mukaan on ollut ihanaa olla kohta kahdeksankuukautisen vauvan kanssa kotona. Vapaastaan huolimatta Kauppi on syksyllä hoitanut luottamustehtäviään ja kiertänyt erilaisia tilaisuuksia ja seminaareja.

"On ollut virkistävää istua seminaarissa ihan vain kuuntelemassa ja oppimassa ilman vastuuta tai raportointivelvollisuutta."

Hetki työelämän ulkopuolella on tuonut Kaupille runsaasti uusia ideoita ja näkökulmia. Hän palaakin töihin suurella innolla. Erityisesti digitalisaation, tekoälyn ja robotiikan mahdollisuudet ovat kiehtoneet toimitusjohtajan mieltä.

"Vaikka FA ei teekään suoraan tuotekehitystä, meidänkin on pyrittävä ymmärtämään asiakasta ja asiakkaiden tarpeiden muuttumista."

Myös uusi perheenjäsen on tuonut lobbarin finanssialan ruohonjuuritasolle. Muun muassa vahingontorjunnasta on huolehdittu suojaamalla pistorasiat ja asentamalla vauvaportti portaikkoon. Lisäksi perheen neljännelle lapselle on jo hankittu vakuutusturvaa.

"Vauva lähtee hetkenä minä hyvänsä konttaamaan, ja silloin pää usein kolisee milloin mihinkin", Kauppi nauraa.