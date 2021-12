FA:n uudeksi hallituksen puheenjohtajaksi Juha Koponen LähiTapiolasta

Pankkibarometri: Kotitalouksien luotonkysyntä tasaantumassa 14.12.2021 13:44:43 EET | Tiedote

Finanssiala ry:n tuoreen Pankkibarometrin mukaan yritysten luotonkysynnässä on odotettavissa alkuvuonna 2022 edelleen kasvua. Loppuvuoden 2021 aikana yrityksille on luottoja myönnetty enemmän kuin viime vuonna samaan aikaan. Kotitalouksien luotonkysyntä on selvästi tasaantumassa. Yli 60 prosenttia kyselyyn vastanneista pankinjohtajista odottaa luotonkysynnän pysyvän alkuvuonna edellisen vuoden tasolla. Barometrikysely IV/2021 tehtiin marras-joulukuun vaihteessa, jolloin koronan omikron-virusmuunnos ei vielä vaikuttanut merkittävästi vastauksiin.