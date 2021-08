Farmasian kansainvälinen maisteriohjelma käynnistyy syksyllä 2022 Helsingin yliopistossa

Jaa

Farmasian tiedekunnassa aloittava englanninkielinen maisteriohjelma keskittyy lääkkeiden ja lääkehoidon tutkimukseen, kehitykseen ja turvallisuuteen. Mukana kulkee vahvasti farmasian kestävä kehitys ja vihreä farmasia.

Helsingin yliopiston farmasian tiedekunnassa käynnistyy syksyllä 2022 kansainvälinen Pharmaceutical research, development and safety -maisteriohjelma. Kaksi vuotta kestävään, 120 opintopisteen laajuiseen ohjelmaan on varattu ensimmäisellä hakukierroksella 20 aloituspaikkaa.



Kansainvälisessä maisteriohjelmassa suoritetaan filosofian maisterin tutkinto farmaseuttisissa tieteissä. Tähän saakka maisteriopintoja farmasian tiedekunnassa on päässyt suorittamaan vain suomalaisella farmaseutin tutkinnolla.



– Helsingin yliopiston hakijapalvelut on saanut Suomen ulkopuolelta runsaasti kysymyksiä mahdollisuudesta opiskella farmasiaa Helsingin yliopistossa. Toivomme tämän kiinnostuksen näkyvän ensi talvena myös hakijoiden joukossa. Kansainvälisen maisteriohjelman myötä avaamme mahdollisuuden tutkintoon johtaviin opintoihin myös muiden alojen opiskelijoille, toteaa farmasian tiedekunnan dekaani Jouni Hirvonen.

– Lääkkeiden ja lääkehoitojen asiantuntijoita tarvitaan sekä akateemisen tutkimuksen pariin että yhteiskunnan muille aloille. Farmasian tiedekunnasta valmistuvilla henkilöillä on valittavanaan lukuisia uramahdollisuuksia yhtä lailla julkisella kuin yksityiselläkin sektorilla.



Farmasian keskeinen vahvuus on sen monitieteisyydessä, mikä näkyy myös Helsingin yliopiston farmasian tiedekunnan henkilökunnan erilaisissa taustoissa. Henkilöstöstä hieman alle puolet on muita kuin Suomen kansalaisia, ja kansainvälisiä vaihto-opiskelijoita tiedekunnassa vierailee vuosittain kymmeniä.



– Meillä on tähänkin asti ollut tarjolla englanninkielistä opetusta, mutta uuden maisteriohjelman myötä tarjonta laajentuu entisestään. Se myös jäsentyy paremmin kokonaisuuksiksi. Englanninkieliset kurssit ja kansainväliset kontaktit ovat myös suomen- ja ruotsinkielisissä ohjelmissa opiskelevien saatavilla. Toivommekin samalla lisäävämme myös näiden opiskelijaryhmien kansainvälistymistä, sanoo kansainvälisen maisteriohjelman johtaja Leena Hanski.



Opinto-ohjelmassa yhdistyvät kurssit lääkeaineiden löytämisestä ja farmakologiasta, lääkkeiden kehityksestä, lääkitysturvallisuudesta ja lääkehoidon vaikuttavuudesta. Tutkimustoimintaan osallistuminen opintojen alkumetreiltä lähtien on kiinteä osa koulutusta.



Uuden maisteriohjelman yhtenä tavoitteena on saada farmasia myös kansainvälisellä tasolla vastaamaan tehokkaammin maailmanlaajuiseen kestävyyshaasteeseen.



– Vihreä farmasia ja farmasian kestävä kehitys tulevat olemaan olennainen osa kansainvälistä maisteriohjelmaa. Tätä tukee vahvasti myös farmasian kestävän kehityksen professuuri, jonka perustamista tiedekuntamme parhaillaan pohjustaa. Kansainvälisestä maisteriohjelmasta valmistuneet voivat hyödyntää asiantuntemustaan laajalti tutkimus-, kehitys- ja hallintotehtävissä sekä teollisuudessa että akateemisella ja julkisella sektorilla, Leena Hanski toteaa.





Farmasian kansainvälisen maisteriohjelman haku alkaa 1.12.2021 ja päättyy 5.1.2022. Opinnot alkavat syksyllä 2022.