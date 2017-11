FAST-ravinteista ja CocoVi-superfoodeista tunnettu Func Food Finland ja Trust Creative Society yhteistyöhön

Luova suunnittelutoimisto Trust Creative Society Oy on solminut yhteistyösopimuksen urheiluravinteistaan ja hyvinvointia edistävistä ruoistaan tunnetun kotimaisen Func Food Finland Oy:n kanssa. Markkinoinnin tuotantojen ulkoistamissopimus kattaa kaikki Func Foodin neljä brändiä: FASTin, CocoVin, Celsiuksen ja FitFarmin.

Trust Creative Societylla on vahva tausta ruoka- ja juomatuotteiden markkinoinnista sekä brändinrakentamisesta. Solmittu yhteistyösopimus on Trustille tähän asti yksi merkittävimmistä ja suurimmista.

- Olen tästä valtavan innoissani. Olemme aiemmin vuosien saatossa toteuttaneet Propagandan puitteissa FASTin markkinointia yksittäisten kampanjoiden osalta, mutta mittakaava muuttuu nyt täysin. Pääsemme jatkossa tarjoamaan FASTille ja Func Foodin muille brändeille kattavia markkinointiviestinnän palveluita aina pakkaussuunnittelusta ja tuotekuvauksista myymälämateriaaleihin, graafisesta suunnittelusta videotuotantoon ja digimarkkinoinnista sisällöntuotantoon, Trustin toimitusjohtaja Samuli Korhonen kommentoi.

Ulkoistamissopimuksen kautta Trustille lisää uusia osaajia



Yhteistyösopimuksen yhteydessä Func Foodilla merkittävän uran suunnittelijana tehnyt Mikko Sederholm siirtyi Trust Creative Societyn palvelukseen toimien FAST-asiakkuuden vastaavana suunnittelijana. Sederholmin lisäksi tiimissä aloitti uutena graafisena suunnittelijana Juho Pietilä.

- Mikko on työskennellyt Func Foodin palveluksessa jo liki 14 vuotta ollen nykyisten ja aiemmin toteutettujen pakkausten tuotannon taustalla. Hän myös tuntee Func Foodin brändit läpikotaisin ja on todella monipuolinen taitaja. Samoin Juholla on historiaa FASTin markkinoinnin saralla ja kattava kokemus graafisen suunnittelun puolella. Koko konsernimme osaamispääoma karttuu jälleen, Korhonen kuvailee.

Myös Func Foodin markkinointijohtaja Jari Karlsson odottaa yhteistyötä innokkain mielin.

- Olemme ulkoistaneet aikaisemman inhouse-tuotannon ja -suunnittelun kokonaan Trustille. Trustin ja Propagandan hyvä meininki, laaja osaaminen ja mainiot tyypit antaa odottaa hyviä tuloksia, Karlsson sanoo.

Trust Creative Society on osa Propaganda-markkinointiviestintäkonsernia. Propaganda-konsernin liikevaihtotavoite kuluvalle kaudelle on 2,8 miljoonaa euroa.

Lisätietoja:

Samuli Korhonen, toimitusjohtaja, Markkinointiviestintäkonserni Propaganda – Trust Creative Society Oy, puh. +358 40 861 1081

Jari Karlsson, markkinointijohtaja, Func Food Finland Oy, puh. +358 40 196 1744

Jakelu:

STT Info

Keskeiset tiedotusvälineet

www.propagandafinland.com

Trust Creative Society Oy on vuonna 2008 perustettu luova suunnittelutoimisto. Se on erikoistunut brändityöhön, konseptisuunnitteluun sekä ruoka- ja juomatuotteiden markkinointiin niin kuluttajille kuin ammattilaisille. Trustin ammattilaisten yhteinen tehtävä on muotoilla tunteita ja elämyksiä brändien, designin ja mainonnan avulla. Trust Creative Society on osa Propagandaa.



Propaganda on markkinointiviestintätoimisto, joka työllistää lähes 50 osaajaa Tampereella ja Seinäjoella. Toteutamme muistettavia markkinointitekoja, mieleenpainuvaa mainontaa, vaikuttavaa viestintää, kestävää brändäystä, tehokasta digimarkkinointia ja oivaltavaa oppimista. Paikallisesti, valtakunnallisesti, jopa kansainvälisesti. Haluamme olla paitsi älyttömän haluttu kumppani, myös mielettömän mahtava työpaikka. Lisää positiivista propagandaa osoitteessa: www.pgda.fi.