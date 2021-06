Fatim Diarra ja Silla Kakkola valittu European Women’s Lobbyn hallitukseen

Tarvitsemme häshtägien lisäksi konkreettisia toimia turvallisiin katuihin ja koteihin 26.3.2021 15:01:49 EET | Tiedote

Viimeisen viikon aikana sosiaalisessa mediassa on noussut esiin maailmanlaajuisesti tilanteita, joissa naiset ovat joutuneet ennakoimaan kotiinpaluunsa illanistujaisista, treffeiltä tai työpaikalta, jotta välttyisivät ahdistelulta, väkivallalta ja häirinnältä. Ilmiö on nähtävillä myös Suomessa, joka on edelleen naisille yksi väkivaltaisimmista maista Euroopassa. Pelkät keskustelut, somekampanjat ja tietoisuuden lisääminen eivät riitä. Siksi Naisjärjestöt Yhteistyössä NYTKIS ry vaatii konkreettisia toimia. Jokaisen tulee voida kävellä rauhassa kotiinsa ilman pelkoa. ”Kaupunkiympäristön on oltava turvallinen meille kaikille ja siksi kaupunkisuunnitteluun on tärkeää osallistaa monenlaisia ihmisiä. Turvallisuutta voidaan edistää esimerkiksi valaistusta lisäämällä. Lisäksi seksuaalirikoslainsäädännön ja rikoslainsäädännön uudistushankkeita tulee vauhdittaa ja uhrin asemaa vahvistaa.” sanoo NYTKIS ry:n puheenjohtaja Saara-Sofia Sirén. ”On aika siirtyä häshtägien herättämästä keskustelusta ko