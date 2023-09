Fatim Diarra: “Kun nykyinen valtiovarainministeri kutsui naisia mustiksi säkeiksi, ei se ollut naisten oikeuksien puolustamista tai isänmaallisuutta. Se on räikeää rasismia.”

EMBARGO kunnes puhe on pidetty

Eduskunnan täysistunnossa käytiin keskiviikkona 6. syyskuuta keskustelu valtioneuvoston rasismia koskevasta tiedonannosta. Tiedonannon tavoitteena oli pääministeri Orpon mukaan antaa niin kotimaassa kuin kansainvälisesti vahva viesti siitä, että Suomessa sitoudutaan rasismin torjuntaan ja syrjinnän vastaiseen työhön.

Vihreiden kansanedustaja Fatim Diarra muistutti ryhmäpuheessaan, että tiedonannon antamisesta ei kuitenkaan ehtinyt kulua edes kahdeksaa tuntia, kun perussuomalaisten eduskuntaryhmän puheenjohtaja julisti suorassa televisiolähetyksessä, ettei Suomessa ole rasismin suhteen ongelmaa sekä totesi moneen otteeseen, että neuvottelut tiedonannosta olivat vaikeat ja raskaat.

– Näin ollen en usko hetkeäkään, että tämä tiedonanto aidosti kuvaisi koko hallituksen suhtautumista rasismin vastaiseen työhön ja tasa-arvon edistämiseen. Päin vastoin luulen, että kyseessä on epätoivoinen ja varsin läpinäkyvä yritys pitää kasassa Suomen historian oikeistolaisin hallitus, joka on jo nyt horjunut kannattimillaan ennennäkemättömällä tavalla, Diarra totesi puheessaan.

– Se, että me käymme keskustelua rasismista, ei ole ikävää tai raskasta valtaapitäville. Se, että Suomessa on rasismia, on ikävää ja raskasta meille rasismia kokeville.

Diarra myös totesi, ettei yksi tiedonanto riitä ratkaisemaan ongelmaa, josta tämä kaikki lähti liikkeelle: sitä, että kokoomuksen siunauksella valtaa käyttää Suomessa puolue, joka ministereitä myöten pyrkii määrittelemään rasismin itselleen suotuisalla tavalla ja jopa kiistämään sen olemassaolon. Puolue, jonka kansanedustajat ja ministerit ovat toistuvasti käyttäneet syrjivää ja rasistista kieltä.

– Rasistisia puheita puolustetaan hallituksesta käsin usein toteamalla, että sananvapaus on ihmisoikeus, ja sananvapauden piiriin lukeutuu myös rasistinen kieli. Te, hallituspuolueiden edustajat, ette voi mitenkään ymmärtää, miltä tällainen puhe kuulostaa meistä, joiden ihmisarvoa rasistisella kielellä on pyritty sortamaan jo vuosisatojen ajan, Diarra sanoi puheessaan.

– Lisäksi unohdatte yhden tärkeän asian: rasistisen puheen salliminen ei suinkaan suojaa sananvapautta. Päin vastoin se voi johtaa siihen, että ne ihmiset, joiden ihmisarvoa tällainen puhe sortaa, vaikenevat.

Diarra muistutti puheessaan, että rasismi on myös tekoja. Diarra kertoi puheessaan lapsena kohtaamastaan rasismista ja kritisoi hallitusta siitä, että ratkaisuksi esitetään vastuun siirtämistä näiden tekojen tuomitsemisesta kansalaisille ja opettajille samalla, kun rasistista käytöstä ja puhetta oikeutetaan valtioneuvostosta käsin.

– Te, valtiovarainministeri Purra, annatte esimerkillänne hiljaisen, toisinaan myös puheillanne, kirjoituksillanne ja epäuskottavilla anteeksipyynnöillänne äänekkään, hyväksyntänne sille, että rasismia tullaan näkemään katukuvassa myös tulevaisuudessa, kenties pahempana kuin koskaan. Me Vihreät emme halua sellaista Suomea, Diarra totesi puheessaan.

Diarra muistutti puheessaan, että hallituksen tiedonanto tehtiin, koska oli pakko. Se ei kuitenkaan Diarran mukaan muuta hallituksen arvopohjaa tai sitä politiikkaa, jota Petteri Orpon hallitus haluaa edistää. Politiikkaa, jossa hallitus haluaa evätä paperittomilta oikeuden välttämättömiin terveyspalveluihin, eriyttää maahanmuuttajien sosiaaliturvaa sekä vaikeuttaa perheenyhdistämistä entisestään.

Diarran mukaan mikään hallituksen ajama yksittäinen toimenpide ei näin ollen ole riittävä, ennen kuin meillä on varmuus siitä, että hallitus aidosti puolustaa jokaisen, myös rodullistettujen ihmisten oikeutta olla, rakastaa, työskennellä ja elää Suomessa vailla pelkoa.

“Valitettavasti tähän me Vihreät emme voi tällä hetkellä luottaa. Näin ollen hallitus ei nauti vihreän eduskuntaryhmän luottamusta, ja kannatan edustaja Razmyarin tekemää epäluottamusesitystä.

Vihreä eduskuntaryhmä ei niin ikään pidä ministeri Purran vastahakoisesti ja osin pakotetun oloisesti esitettyä pahoittelua rasistisista ja ihmisarvoa loukkaavista kirjoituksistaan uskottavana. Edellä mainituin perustein esitämme, että eduskunta toteaa, ettei valtiovarainministeri Purra nauti eduskunnan luottamusta.”



Diarran koko puhe on liitteenä.