FB Ketju ottaa seuraavan askeleen - Uudeksi toimitusjohtajaksi Mika Suomi

Mika Suomi kuvailee yhtiön tilannetta tasaisen hyväksi. – FB Ketju on valmis ottamaan seuraavan ison askeleen. ONE Ketju-strategiamme mukaisesti olemme keskittäneet kaikki toimintomme Rauman Lapin toimipisteeseen. Olemme tehneet myös toiminnan tehokkuutta lisääviä investointeja, Suomi ja hallituksen puheenjohtaja Mikael Keränen kertovat.



Viime aikoina yhtiö on ostanut lisää tonttitilaa Rauman kaupungilta ja investoinut uuteen CNC-sorviin. Lisää investointeja on tulossa. – Uusi tontti parantaa varastointia sekä mahdollistaa myös laajenemisen Rauman Lapissa. Uusi CNC-sorvi muuttaa tuotantoa entistä tehokkaampaan suuntaan, minkä myötä monipuolistamme tuotantoa ja lisäämme edelleen oman työn osuutta.



FB Ketju valmistaa kuljetinketjuja, niihin liittyviä kolarakenteita sekä ketjupyöriä laajalle asiakaskunnalle eri teollisuuden aloille. Yli 75-vuotias yritys panostaa tuotteiden laatuun ja kestävyyteen ja on pystynyt siten haastamaan mm. Aasian markkinoilta tulevan ketjujen ja materiaalien halpatuonnin.



– Tarkoituksena ei ole juosta lujempaa, vaan palvella asiakkaitamme entistä fiksummin ja tehokkaammin, Mika Suomi toteaa.



FB Ketjun vuotuinen liikevaihto on noin 11 miljoonaa euroa ja tuotannosta noin 80 prosenttia menee vientiin. Yritys työllistää noin 70 henkilöä.



Lisätiedot:



Toimitusjohtaja Mika Suomi, p. 040 747 6159, mika.suomi@fbketju.com